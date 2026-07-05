Gefeiert wurde Anfang Juli in Neumarkt. An der renommierten Adresse Hauptplatz 1, also im Herzen der Marktgemeinde, befinden sich diverse Einrichtungen des Vereins Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen unter einem Dach. Das Gebäude trägt nun den Namen Naturparkhaus (früher Naturlesemuseum). Mit einem Tag der offenen Tür und einem Gartenfest wurde dies gefeiert.

Das Naturparkhaus soll eine Anlauf- und Informationsstelle sein, aber auch ein Ort der Begegnung. Vereinsobfrau Claudia Sperl wünscht sich, dass mehr Menschen das Gebäude „von innen kennenlernen“. Das soll gelingen, indem man heuer den Außenauftritt gezielt stärken will.

Seit mehr als 40 Jahren gibt es den Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen. Dem Leitthema „Natur lesen“ entsprechend wurde einst auch ein Naturlesepark errichtet, der gerade Richtung Generationenpark revitalisiert wird. Das Naturlesemuseum NaLeMu gibt es ebenfalls bereits seit einigen Jahren, es ist nach wie vor das Herzstück des Naturparkhauses.

„Attraktiv in die Zukunft“

Das Museum wird seit Kurzem von Désirée Steinwidder geleitet, die im Rahmen der Feierlichkeiten vorgestellt worden ist. Ihr ist es wichtig, dass das Museum „attraktiv in die Zukunft“ geht. Entsprechend sollen jährlich neue Angebote geschaffen werden, damit man „auch die Leute abholt, die schon einmal da gewesen sind“.

Ganz neu ist ein Foto-Spot: Vor einer Riesenkröte können sich Besucherinnen und Besucher platzieren und so nicht nur Wissen und Erlebnisse, sondern auch ein ungewöhnliches Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. Ebenfalls neu ist die Sonderausstellung „Pflanzen mit Biss“, die sich, wie der Name erahnen lässt, um fleischfressende Pflanzen dreht. „Es ist wichtig, individuelle Erlebnisse zu schaffen und mit einer Vielfalt an Angeboten bei den Besuchern zu punkten“, so die Museumsleiterin Désirée Steinwidder.

Tourismus und Info

Neben dem Museum befinden sich unter anderem auch Vereinsräumlichkeiten und das Tourismusbüro im Naturparkhaus. Beides zentrale Infostellen, die als erste Anlaufstelle Service wie Urlaubsberatung für Gäste oder vielfältige Informationen und Hilfestellung für Vermieter bieten. „Wir sind überaus stolz im Naturparkhaus ein so vielschichtiges Angebot unter einem Dach beheimaten zu können“, so Claudia Sperl.

Außerdem wird zu unterschiedlichen Veranstaltungen im Laufe des Jahres geladen: von Führungen im Museum oder im Bienengarten bis hin zu Kinonachmittagen oder Kreativvormittagen.

Sperl spricht im Zuge der Eröffnung auch die Kooperation mit dem Tourismusverband Murau und der Gemeinde an. „Der Verein leistet tolle Arbeit, die Gemeinde steht voll dahinter”, so der Bürgermeister der Marktgemeinde Neumarkt in der Steiermark, Josef Maier.

Ein Gartenfest mit Spiel- und Mitmachstationen für Kinder, einem Glückshafen sowie kulinarischen Angeboten und gemütlichen Liegestühlen im Bienenschaugarten bildete den Abschluss der Feier an diesem sommerlichen Eröffnungstag.

Weitere Impressionen vom Eröffnungstag