Montagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Unfall in einem Waldstück in Steirisch Tauchen alarmiert. Ein Klein-Lkw – laut Angaben der Feuerwehr war er für einen Paketdienst im Einsatz – war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und auf der Fahrerseite gegen einen Baum gekracht.

Der Lenker konnte das Fahrzeug noch selbstständig verlassen. Die alarmierten Feuerwehrleute fanden ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades vor und übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung.

Während die Feuerwehr Steirisch Tauchen die Einsatzstelle absicherte, übernahmen die Kameraden aus Pinggau die Bergung mittels Kran und den Abtransport des Klein-Lkws.