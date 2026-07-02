Vereinsvorsteher Karl Lang begrüßte beim Urbani Wirt in Bodensdorf die Vereinsversammlung sowie die Mitarbeiter der Sparkasse Feldkirchen. Im Mittelpunkt standen der Jahresabschluss 2025, die Geschäftsentwicklung, die regionale Verantwortung sowie personelle Entscheidungen im Sparkassenverein und Sparkassenrat.

Die Vorstandsdirektoren Gerhard Greimer und Udo Bergner berichteten über ein erfolgreiches Geschäftsjahr in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Die Sparkasse Feldkirchen verzeichnete Zuwächse in allen Geschäftsbereichen. Das Kundenvolumen lag zum Jahresende bei 1,2 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme stieg auf 643 Millionen Euro und damit um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders stark entwickelte sich das Kundengeschäft: Die Kundeneinlagen erhöhten sich im Geschäftsjahr 2025 auf 536 Millionen Euro (plus 10,45 Prozent). Die Kundenkredite stiegen auf 385 Millionen Euro (plus 4,32 Prozent). Das Wertpapier-Depotvolumen erreichte einen Rekordwert von 111 Millionen Euro und somit ein Plus von 17,2 Prozent. Die Sparkasse Feldkirchen punktete auch bei der Befragung zur Kundenzufriedenheit. Besonders stolz ist man auf das Vertrauen von 21.000 Kunden – eine neue Bestmarke im Berichtsjahr. „Eine sehr positive Entwicklung, die trotz Bevölkerungs-Stagnation stetig ist“, heißt es seitens der Bank

320 Vereine unterstützt

Ein besonderer Schwerpunkt der Vereinsversammlung lag auf dem Gemeinwohlauftrag der Sparkasse. Unter dem Leitsatz „Verantwortung. Engagement. Für die Region.“ unterstützt die Sparkasse Feldkirchen auch weiterhin Projekte in den Bereichen Breitensport, Bildung, digitale Zukunft, Gesundheit, Kultur und Soziales. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 320 Vereine und Initiativen mit 137.500 Euro unterstützt. „Es geht um Menschen, nicht um Zahlen“, wurde bei der Präsentation hervorgehoben.