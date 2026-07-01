Während alle Augen momentan auf die Fußball-WM in Nordamerika gerichtet sind, dürfen die heimischen Kicker nicht außer Acht gelassen werden. Auch sie leisteten Großartiges und bereiteten ihren Fans viel Freude. So schafften es auch drei Mannschaften, als Meister in dieser Saison aufzusteigen.

„Also grundsätzlich kann man bei 26 Spielen und 24 Siegen sagen: besser geht es nicht“, zeigt sich Sektionsleiter Stefan Friesser höchst zufrieden mit der Leistung seiner Truppe, dem SV Weitensfeld. „Es war ein super Einsatz der gesamten Mannschaft und des Trainers.“ In der 1. Klasse möchte man „schauen, was passiert“. Die Mannschaft werde jedenfalls gleichbleiben, zu großen Transfers werde es nicht kommen. „Wir sind sehr regional aufgestellt, ohne auswärtige Spieler. Wir nehmen daher nicht sonderlich viel Geld in die Hand, deshalb ist auch der Aufstieg für uns finanziell kein Thema.“ Lediglich ein paar kleine Infrastrukturangelegenheiten stünden an.

Gefeiert wurde ordentlich © SV Weitensfeld/Zweinitz

Was das Ziel für die kommende Saison ist? „Der Klassenerhalt – und das, was wir anstreben, ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld“, meint Friesser. In die frische Saison startet der SV Weitensfeld/Zweinitz auch mit einem frischen Trainer. Lukas Londer heißt der Mann, der die Jungs abermals zum Ziel führen will. „Der gesamte Verein begrüßt ihn herzlich.“ Worauf sich Fans heuer nach einem Jahr Pause wieder freuen können, ist ein Gurktal Derby zwischen den Weitensfeldern und den Straßburgern. „Wir wissen, dass starke Gegner unterwegs sind und wir werden einiges probieren, um sie zu ärgern“, verkündet Friesser.

Premiere für Sirnitz

Siegesgesang hallte auch durch ganz Sirnitz, als sie heuer zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Kärntner Liga aufstiegen. „Die Jungs haben sehr gut gespielt“, zeigt sich Trainer Bernhard Rekelj zufrieden. Auf zwei Momente in der vergangenen Saison blickt man im Verein mit einem breiten Grinsen zurück: den ersten Derbysieg in Feldkirchen und den zweiten gegen Arriach, wo in der Heimatgemeinde der Meistertitel gefeiert werden konnte. Dadurch konnte der SGA Sirnitz von der Unterliga Mitte aufsteigen und den Sieg auch noch am eigenen Rasen auskosten.

Unterliga Mitte: SC Landskron gegen SGA Sirnitz © Wolfgang Jannach

Für die kommende Saison hat man sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: ein einstelliger Tabellenplatz. Finanzielle Schwierigkeiten durch den Aufstieg gebe es auch hier nicht. „Wir verzichten auf Legionäre und setzen auf Talente aus der Region. Auch an der Trainingsbeteiligung werden wir nichts ändern“, erklärt Rekelj. Auch Franz Hinteregger, Vater des bekannten Fußballers Martin Hinteregger, ist zufrieden mit der Leistung: „Da kann man nur zufrieden sein.“ Was seinen Sohn Martin betrifft, so würde dieser „im Notfall“ spielerisch dem Verein zur Seite stehen.

Auch Launsdorf stieg auf

Blickt man nun zum SC Launsdorf, so ist er der dritte im Bunde der Aufsteiger. Das, obwohl zu Beginn nicht mit einem Aufstieg gerechnet wurde. „Wir sind sehr zufrieden, keine Frage. Obwohl es beim Start nicht das Ziel war. Aber der Herbst hat sich dann so entwickelt, dass wir einen Lauf bekommen haben“, führt Obmann Erich Erlacher aus. Durch den guten Vorsprung im Herbst konnten einige kleine Tiefs im Frühling ausgeglichen werden. „Wir haben dann den Aufstieg geschafft und jetzt gehen wir diesen Weg aus sportlicher Sicht weiter.“

Einen Wechsel im Trainer-Sektor gebe es jedenfalls nicht. „Er hat Erfahrung und ich vertraue ihm voll, dass er organisieren und zu Siegen motivieren kann. Für den Klassenerhalt sollte es reichen.“ Nun wolle man Erfahrungen sammeln und schauen, wie es oben weiter aussieht. Kadermäßig bleibt alles zu 90 Prozent gleich. Zwei neue Spieler, darunter ein neuer Tormann, werden zum SC Launsdorf stoßen. „Finanziell war die Unterliga schon eine Herausforderung, aber wir werden alle zusammenhelfen, dass wir es schaffen und wir werden keine Risiken eingehen“, meint Erlacher. „Konzentrieren und stabil arbeiten.“

Sechster Tabellenrang

Was den SC St. Veit, einen der größten Vereine im Bezirk, betrifft, so blickt man auf eine durchaus zufriedenstellende Saison in der Kärntner Liga zurück. Mit 45 Punkten belegte die Mannschaft am Ende den sechsten Tabellenrang und etablierte sich damit im oberen Mittelfeld der Liga. Es war die erste komplette Spielzeit unter Trainer Arno Kozelsky, der das Team im Herbst übernommen hat. „Der erreichte sechste Platz ist als solide Standortbestimmung zu werten“, sagt Schriftführer Alexander Knes.

Der SC St. Veit erreichte den sechsten Tabellenrang © SC St. Veit

Für die kommende Saison hat man einige Verstärkungen parat. Vier neue Spieler werden den Verein unterstützen, nachdem Maximilian Trappitsch, Fabian Dörflinger und Davor Ponjavic diesen verlassen. „Diese Abgänge sind ein spürbarer Verlust, eröffnen zugleich aber die Chance, jüngeren Spielern den Weg in die Kampfmannschaft freizumachen. Im eigenen Nachwuchs, insbesondere in der U17, sehen wir einiges an Potenzial.“ Einige Spieler wurden in der vergangenen Saison schon eingesetzt und werden in der kommenden Saison weiter an die Kampfmannschaft herangeführt.

Eine zentrale Rolle in der weiteren Ausrichtung spielt die geplante Etablierung einer eigenen 1b-Mannschaft ab der Saison 2026/27, die in Kooperation mit dem GSC Liebenfels gegründet wird. Der direkte Sprung von der U17 in die Kampfmannschaft gelingt nur den wenigsten Spielern sofort. Die zweite Mannschaft soll genau jene Zwischenstufe schaffen, die jungen Spielern die nötige Zeit und Spielpraxis für diesen Entwicklungsschritt gibt. „Der SC St. Veit setzt damit bewusst auf die Förderung der eigenen Talente und auf deren langfristige Bindung an den Verein.“