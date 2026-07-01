Nach der großen Hitzewelle der vergangenen Tage haben starke Unwetter am Mittwoch Norditalien heimgesucht. In mehreren Regionen kam es zu heftigen Gewittern, Sturmböen und lokalen Tornados. Besonders betroffen sind die Lombardei, das Piemont, das Trentino-Südtirol und Venetien, wie Medien berichteten.

Hunderte Notrufe

In Mailand und Turin wurden zahlreiche Bäume durch den starken Wind umgerissen. In der lombardischen Metropole kam es in der Gegend des San Siro-Stadions zu Verkehrsbehinderungen, nachdem Äste auf Straßenbahngleise gefallen waren. Die Feuerwehr verzeichnete Hunderte Notrufe und zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume, beschädigter Infrastruktur und überfluteter Keller. Parks wurden vorsorglich geschlossen. Zudem wurden Schutzmaßnahmen gegen mögliche Überschwemmungen aktiviert.

Schäden auch in der Region Venetien

Auch in der Region Venetien kam es zu schweren Schäden. In Asiago verursachte eine Windhose erhebliche Zerstörungen: Ein Bauernhaus wurde teilweise abgedeckt, Metallteile wurden durch die Luft geschleudert. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über Stunden im Einsatz, um die Lage zu sichern und Trümmer zu beseitigen.

In Trentino-Südtirol sorgten starke Regenfälle und Gewitter für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume. Die Behörden meldeten zahlreiche kleinere Einsätze der Feuerwehr, vor allem im Raum Bozen, Brixen und Meran. In höheren Lagen kam es zudem zu einem deutlichen Temperatursturz.

Auch in anderen Teilen Norditaliens gelten Unwetterwarnungen. In mehreren Regionen wurde die Warnstufe Orange oder Gelb ausgerufen. Die Behörden warnen vor weiteren kräftigen Gewittern mit Hagel, Sturmböen und lokal sehr starken Regenfällen.