Valentino Lazaro hat einen neuen Fußball-Verein gefunden. Der 30-jährige Steirer wechselte nach seinem Vertragsende beim FC Torino in die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei Al Ain wird der Außenbahnspieler Klubkollege von Adis Jasic. Lazaro spielte davor bereits für Red Bull Salzburg, Hertha BSC, Mönchengladbach, Benfica Lissabon, Newcastle United und Inter Mailand. Für das A-Nationalteam Österreichs lief er 36-mal auf, zuletzt vor vier Jahren.