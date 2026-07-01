Oliver Glasner dürfte nach seinem Ende bei Crystal Palace weiter in der englischen Fußball-Premier-League tätig bleiben. Übereinstimmenden englischen Medienberichten sowie dem Transferexperten Fabrizio Romano zufolge wird der 51-jährige Oberösterreicher bei Nottingham Forest die Trainer-Nachfolge von Vitor Pereira antreten. Offiziell ist aber noch nicht einmal die Trennung vom Portugiesen bekannt, der vergangene Saison mit dem Europa-League-Halbfinalisten nur Liga-16. wurde.

Glasner wäre der fünfte Trainer bei Nottingham innerhalb von weniger als einem Jahr. Ausgestattet werden soll er mit einem Dreijahresvertrag. Im zweiten Anlauf wäre damit ein Engagement von Erfolg gekrönt, nachdem ihm im Dezember 2023 noch der Portugiese Nuno Espirito Santo vorgezogen worden war. Der Club soll sich einer Klausel bedient haben, wonach der Vertrag von Pereira, der erst im Februar die Nachfolge von Sean Dyche angetreten hatte, im Juni gekündigt werden konnte. Laut „Guardian“ habe man dies am späten Dienstagabend getan.

Glasner war nach seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ab 2. Februar 2024 bei Crystal Palace tätig. Im Mai verabschiedete er sich dort mit dem Triumph in der Conference League. Schon zuvor war festgestanden, dass er seinen Vertrag nicht mehr verlängern wird.