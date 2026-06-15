In der Vorwoche hatte noch Oliver Glasner als heißer Kandidat gegolten, nun steht der portugiesische Fußballtrainer Ruben Amorim Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu AC Milan. Wie die portugiesische Sportzeitung „A Bola“ und Transferexperte Fabrizio Romano bei X berichteten, haben sich beide Seiten grundsätzlich auf einen Vertrag bis 2028 mit Option auf eine weitere Saison geeinigt. Eine offizielle Bestätigung für die Berichte gibt es nicht.

Der italienische Club blickt auf eine enttäuschende Saison zurück: Unter Trainer Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri wegen einer Heimniederlage am letzten Spieltag die Champions-League-Ränge in der Serie A. Daraufhin hatte der Mailänder Traditionsverein die Entlassung von Allegri bekanntgegeben.

Amorim seit Jänner ohne Verein

Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen. Vergangene Woche berichtete die italienische Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ über einen bevorstehenden Wechsel von Glasner nach Mailand. Auch ob Österreichs Teamchef Ralf Rangnick bei Milan eine Funktion übernimmt, wurde spekuliert. Der Deutsche einigte sich mit dem ÖFB am vergangenen Samstag aber auf eine Vertragsverlängerung bis Jahresende 2027. Aktuellster Favorit auf den Posten des Sportdirektors ist ebenfalls laut Medienberichten Rangnicks Landsmann Markus Krösche, derzeit noch Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt.

Amorim ist seit seiner Entlassung bei Manchester United im Jänner ohne Verein. Der 41-Jährige trainierte zuvor auch die portugiesischen Clubs Sporting Lissabon, den SC Braga sowie Casa Pia AC.