Oliver Glasner steht offenbar kurz vor einem Engagement beim AC Milan. Der oberösterreichische Trainer habe dem italienischen Traditionsklub bereits grundsätzlich zugestimmt und wolle die neue Aufgabe möglichst zeitnah übernehmen, wie der Corriere dello Sport am Dienstag berichtete. Bereits am Montag habe es weitere Gespräche zwischen Glasner und dem Club gegeben, die als positiv bewertet worden seien.

Glasner soll sich demnach gegen andere Optionen entschieden haben. Unter anderem habe der niederländische Traditionsclub Feyenoord Rotterdam Interesse gezeigt, sei jedoch im Werben um den ehemaligen Trainer von Eintracht Frankfurt und Crystal Palace leer ausgegangen, berichtete das Sportblatt. Das letzte Wort liegt nun bei Milans Clubbesitzer Gerry Cardinale sowie Berater Zlatan Ibrahimovic.

Bei Milan werden strukturelle Veränderungen diskutiert

Glasner wird in Mailand vor allem wegen seiner intensiven Spielidee geschätzt. Sein Ansatz basiert auf hohem Pressing, schneller Balleroberung und hoher Spielintensität – ein klarer Kontrast zur zuletzt defensiver geprägten Ausrichtung unter dem bisherigen Milan-Trainer Massimiliano Allegri, mit dem die Rossoneri die Qualifikation für die Champions League verpasst hatten.

Derzeit werden bei Milan strukturelle Veränderungen diskutiert. Auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick gilt weiterhin als möglicher Kandidat für die Rolle als Technischer Direktor, so Corriere dello Sport.