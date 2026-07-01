Eine Frage muss erlaubt sein: Wer soll diese Franzosen noch aufhalten? Der zweifache Weltmeister zeigte beim 3:0-Sieg im Sechzehntelfinale gegen Schweden eine fast betörende Leistung. Die Grande Nation fügt sich dem Favoritensterben damit nicht, ganz im Gegenteil – sie untermauert ihre Position als Topfavorit auf den WM-Pokal. Vielsagend war in dieser Hinsicht die Reaktion des schwedischen Trainers Graham Potter auf das WM-Aus der Skandinavier: „Selbst wenn wir perfekt gewesen wären, bin ich nicht sicher, ob das genug gewesen wäre.“

Frankreichs Auftritt war in mehrerer Hinsicht mitreißend. Zuallererst auf emotionaler Ebene: Didier Deschamps, Frankreichs Nationaltrainer, kehrte an die Seitenlinie zurück, nachdem er das letzte Gruppenspiel nach dem Tod seiner Mutter verpasst hatte. Dass Kylian Mbappe seine Klasse beim 1:0 sehenswert zur Schau stellte, ist das eine, das andere war aber seine Reaktion: Er lief zum Trainer und umarmte ihn – und seine Teamkollegen taten es ihm gleich. „Wir waren alle für ihn da“, sagte der Torschütze, „es gibt wichtigere Dinge als eine Weltmeisterschaft und als Fußball.“

Deschamps feierte seinen 17. WM-Sieg

Es gehöre zur DNA der Mannschaft, zusammenzuhalten, sagte Mbappe und meint: „Wir wollen ihm zeigen, dass er nicht allein ist.“ Der Faktor Mensch ist, aller Titelambitionen zum Trotz, in der millionenschweren französischen Truppe hoch. Didier Deschamps bestreitet mit dem französischen Nationalteam seine „Abschiedstournee“. Kein anderer Trainer hat auf WM-Ebene mehr Siege (17) als er eingeheimst. Das große Ziel ist sein zweiter Weltmeistertitel als Trainer nach 2018. Wie wertvoll das Miteinander für ihn ist, unterstreicht der 57-Jährige folgendermaßen: „Teamgeist gewinnt keine Spiele. Aber ich weiß nur zu gut, dass fehlender Teamgeist Spiele kosten kann.“

Bei aller Gemeinschaft stechen aber zwei Offensivkräfte hervor: Kylian Mbappe hält wie Lionel Messi aktuell bei sechs Toren und ist nun auch in der ewigen Torjägerliste mit 18 Treffern hinter dem Argentinier Zweiter. Deschamps verneigte sich vor seinem Angreifer bei dessen Auswechslung. Die zu Beginn gestellte Frage kann man auch auf den 27-jährigen Real-Madrid-Kicker zuspitzen und personalisieren: Ihn zu stoppen, gehört aktuell wohl zu jenen Aufgaben im Fußball, die am schwierigsten zu lösen sind. Das liegt auch an Michael Olise: Sein Können ist nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für die Statistik: Wie kein Zweiter gelingt es ihm, als Vorlagengeber zu brillieren. Fünf Tore hat er bei der laufenden WM bislang vorbereitet. Seit Beginn der Aufzeichnungen schaffte nur Pele mehr – der Brasilianer kam beim Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1970 auf sechs Stück.

Nun wartet Paraguay. Die Deutschland-Dompteure bedeuten kein Freilos und Deschamps wäre nicht Deschamps, wenn er nicht Wege suchen würde, sein Team noch stärker zu machen. Um es in seinen Worten zu sagen: „Wir müssen besser werden, weil die Gegner besser werden.“