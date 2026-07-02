Der Rotary Club Oberdrautal-Weissensee hat Ende Juni den turnusmäßigen Präsidentenwechsel vollzogen. Neue Präsidentin ist Ulrike Biechl, die dieses Amt schon einmal erfolgreich innehatte. Die erste Veranstaltung unter neuer Führung wird von 10. bis 12. Juli der Kunsthandwerksmarkt am Weißensee sein. Dort wird die beliebte Rotary-Charity-Bar mit Prosecco und Eis wieder aufgebaut.

Ulrike Biechl bedankte sich bei ihrem Vorgänger Lucas Nerud für das vergangene Clubjahr und hob insbesondere das erfolgreiche Wirtschaften hervor, somit können Projekte in der Region Oberes Drautal wieder stark unterstützt werden. Als neues Mitglied durfte der Club den Marketing-Experten und Kärntenheimkehrer Gregor Regensberger begrüßen. Auch in diesem Jahr sind Veranstaltungen geplant, darunter das traditionelle „Rotary on Ice, ein Benefizkonzert sowie die 20-Jahr-Jubiläumsfeier. Die Erlöse fließen in den Hilfsfonds des Clubs zur Unterstützung lokaler Projekte.

Neues Vorstandsteam

„Rotary ist kein Titel, sondern eine Haltung“, betonte die neue Präsidentin. Mit Zuversicht blickt Biechl auf ein rotarisches Jahr, das von Freundschaft, schönen Begegnungen und vielen guten Taten geprägt sein soll. Zum neuen Vorstandsteam gehören Schatzmeisterin Gudrun Prietl, Vortragsmeister Helmuth Kubin, Präsident elect Alfred Müller, Foundation-Beauftragte Margit Winkler und Past-Präsident Lucas Nerud.