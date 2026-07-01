„Es gibt immer mehr überforderte Tierbesitzer und eine vermehrte Anzahl an größeren Tierabnahmen“, bilanziert die steirische Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl. Die erhöhte Zahl an Abnahmen „hängt sicher auch damit zusammen, dass das Bewusstsein für den Tierschutz gestiegen ist, bei Verdachtsfällen schneller Alarm geschlagen wird“. Am Mittwoch wurde der dazugehörige Tätigkeitsbericht 2024/2025 präsentiert: Die Tierschutzombudsstelle war 2024 insgesamt in 578 Verwaltungsverfahren eingebunden, 2025 waren es sogar 679. Im Jahr 2024 wurden in 187 Verwaltungsverfahren Stellungnahmen verfasst, 2025 waren es bereits 191.

„Hervorheben möchte ich auch, dass wir 2024 in 416 Verwaltungsstrafverfahren eingebunden wurden, 2025 waren es sogar 532”, so Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl. Erneut sind Hunde und Katzen im Vergleich zu Nutztierarten wie Rindern, Schweinen, Pferden und Nutzgeflügel sowohl bei Verwaltungsverfahren als auch bei Verwaltungsstrafverfahren besonders häufig vertreten. „Das liegt wohl daran, dass Hunde mehr Beachtung im öffentlichen Raum finden“, so Schlögl.

Einsatz für die Tierwelt

2024 wurden auch 296 Meldungen mit dem Verdacht auf tierschutzwidrige Haltungsbedingungen behandelt – bei 135 Meldungen wurden tatsächlich tierschutzwidrige Vorkommnisse festgestellt. 2025 waren es 255 Meldungen, wovon 107 tatsächlich tierschutzrelevant waren. Gegenüber 2024 ist diese Zahl im Jahr 2025 rückläufig. „Das kann daran liegen, dass Meldungen prinzipiell schriftlich eingebracht werden müssen, was unter Umständen manchen zu mühsam ist und vielleicht auch die Befürchtung besteht, dass der Name genannt wird, obwohl wir stets darauf hinweisen, dass wir mit den uns anvertrauten Daten verantwortungsvoll umgehen. In dringenden Fällen, wie zum Beispiel bei Gefahr in Verzug, bitten wir auch um direkte Kontaktaufnahme mit der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde oder der Polizei, ohne vorherige Meldung an uns, damit den Tieren schneller geholfen werden kann”, erklärt die Tierschutzombudsfrau.

Klare Kontrollen für den Tierschutz

„Der Tätigkeitsbericht macht deutlich, wie breit und anspruchsvoll die Arbeit der Tierschutzombudsstelle ist. Sie gibt jenen Tieren eine Stimme, die ihre Interessen in Verfahren nicht selbst vertreten können. Gerade deshalb braucht Tierschutz nicht nur Herz und Bewusstsein, sondern auch klare Kontrollen, saubere Verfahren und Konsequenz dort, wo Tiere vernachlässigt oder gequält werden. Mein Dank gilt Karoline Schlögl und ihrem Team für diesen wichtigen Einsatz im Sinne des Tierschutzes in der Steiermark“, betont Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer.