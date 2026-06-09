Montagfrüh, am 8. Juni, erreichte Nina Mocnik vom Tierheim Franziskus in Rosental ein Anruf, der selbst sie nach jahrelanger Arbeit mit teils verwahrlosten und vernachlässigten Tieren schockierte: Drei Kätzchen, etwa zwei bis drei Wochen alt, waren offenbar in einem Müllcontainer entsorgt worden. Entdeckt wurden die drei Männchen am Montag von Mitarbeitern eines Entsorgerunternehmens auf einem Sammelplatz – wahrscheinlich waren die Kätzchen aber zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Tage im Container gewesen. „Es ist ein Wunder, dass sie überlebt haben“, sagt Mocnik. „Das ist der Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu verdanken. Da möchte ich auch dringend an jeden appellieren, aufmerksam zu sein und uns zu kontaktieren, wenn ihm ein Tier auffällt, das Hilfe braucht.“ Wo und vor allem von wem die Kätzchen entsorgt wurden, lässt sich kaum nachvollziehen.

Alle Kätzchen verletzt

Fest steht: „Die Kleinen waren komplett unterkühlt und ausgetrocknet. Was sie erlebt haben, wollen wir uns gar nicht vorstellen. Dass Tiere wie Müll entsorgt werden, ist für uns ohnehin unbegreiflich.“ Die Mitarbeitenden des Tierheims Franziskus versorgten die Tiere umgehend und brachten sie danach für weitere Untersuchungen in die Tierklinik „ACC Kleintierzentrum“ in Rosental. Die drei Kitten hatten allesamt Schnittverletzungen, bei zwei wurde ein skalpierter Schwanz festgestellt, ein Kätzchen hatte zudem ein gebrochenes Sprungbein. „Die Tierärzte gehen hier nicht von einer bewussten Misshandlung aus, sondern dass die Verletzungen vom Abladen des Müllcontainers, in dem sie sich befunden haben, stammen“, berichtet Mocnik. Trotz Infusion, Schmerzmittel und Antibiotika, mit denen die Tiere nun behandelt werden, kann es sein, dass Schwanz oder Pfote amputiert werden müssen.

Tierheim bittet um Spenden

Aktuell sind die „drei Musketiere“, wie die Tierheimmitarbeitenden die Kätzchen getauft haben, bei einer Pflegestelle untergebracht. Sie werden mit der Flasche aufgezogen, aktuell nehmen sie auch zu. „Dass sie überleben werden, bedeutet das aber noch nicht“, sagt Mocnik, „die nächsten zwei Wochen sind entscheidend.“ Die Kosten für Nahrung, Tierarzt und Co. trägt das Tierheim.

Um die Kätzchen weiterhin versorgen zu können, bittet das Tierheim Franziskus nun um Spenden. „Die Kosten für die Zwerge werden unser Budget sprengen“, sagt Mocnik. Gespendet werden kann unter dem Spendenkonto AT62 4477 0561 4318 0000 unter dem Betreff „Container Kitten“ oder via Paypal an tierheimfranziskus@gmx.at.

Jetzt hofft Mocnik auf ein Happy End für die drei Kätzchen. Eine gute Nachricht gibt es aber: Das Tierheim hat bereits mehrere Anfragen von Menschen bekommen, die gerne alle drei adoptieren würden.