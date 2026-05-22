Verdreckt, verwahrlost, verendet: Hunderte Tiere vegetierten in einem Einfamilienhaus in St. Nikolai im Sausal dahin. Zahlreiche verendeten. Der erschütternde Fall von „Animal-Hoarding“ – was das krankhafte Sammeln von Tieren bedeutet – sorgte vor rund einer Woche für Aufsehen.

Die rund 400 Tiere wurden behördlich abgenommen. Das Team des Tierheims Adamhof in Straß nahm die 14 Katzen auf, die Nagetiere brachte man zum Tierheim und Gnadenhof „Purzel & Vicky“ in Vasoldsberg. „So eine Ansammlung an Tieren habe ich noch nie gesehen. Die Abnahme – wir haben fast zehn Stunden in diesem Horrorhaus verbracht – das war schon emotional“, erinnert sich Adamhof-Leiterin Antonia Schöllauf.

Blick in den Adamhof

Ganz über den Berg sind die geretteten Samtpfoten, darunter acht Kätzchen, noch nicht, man sei aber positiv. Zwei der abgenommenen Katzen seien trächtig. Derzeit befinden sich alle in der Quarantänestation und werden dort aufgepäppelt. Eine Katze und ihre Kitten kämpfen gerade mit Katzenschnupfen und sind laut Schöllauf in der Quarantänestation. Alle hatten zudem Flöhe, zwei starken Durchfall. „Ein Kätzchen war in einem so schlechten Zustand, dass es sofort mit Antibiotika behandelt werden musste“, erklärt die Obfrau des Tierheims.

Im Tierheim und Gnadenhof „Purzel & Vicky“ haben Kaninchen, Meerschweinchen und Ratten, Mäuse und Hamster Zuflucht gefunden. Einige Kaninchen waren jedoch in einem so schlechten Zustand, dass sie eingeschläfert werden mussten. „Manche Kaninchen hatten gebrochene Beine, kaputte Knie. Bei den meisten Männchen sind die Hoden an-, oder weggebissen“, berichtet Ingrid Stracke, Präsidentin des Gnadenhofs.

Noch nie habe sie Käfige gesehen, die so voll besetzt waren. „Dass überhaupt ein Tier überlebt hat, ist ein Wahnsinn. Jetzt merkt man, wie sie aufleben“, sagt Stracke. Die Überlebenden befinden sich wie auch beim Adamhof in Quarantäne. Dort werden unter anderem Räude, Abszesse, Bisswunden und Ungezieferbefall behandelt. Die Kaninchen können sich nun auf ihrem 150 Quadratmeter großen Gehege das erste Mal bewegen. Das Heim ist mit den Hunderten Tieren nun vollends ausgelastet, der Arbeitsaufwand massiv. Man tue alles, um den Tieren zu helfen und sie wieder aufzupäppeln.