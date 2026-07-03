Für die Entensammlung von Gerhard Thier und Steffen Grafe ist eine gewöhnliche Badewanne längst viel zu klein. In ihrem „Entenstall“, wie sie ihre skurrile Sammlung liebevoll nennen, quietschen nämlich mehr als 4400 Gummi- und Badeenten um die Wette – der Großteil davon ist aber noch gut verpackt in Kartons. Doch das Ehepaar arbeitet daran, aus seiner Gummientensammlung, die derzeit nur online auf einer von Grafe eingerichteten Webseite zu bewundern ist, ein Ausflugsziel zu machen.

Entenmuseum im Thermenlandhof

Die ersten 1000 Badeenten haben ihren Platz in den Regalen gefunden. „Wenn die Sammlung eine gewisse Größe erreicht hat und man Freude daran hat, dann will man sie auch anderen zeigen. Außerdem möchte man seine Sammlung auch selbst schön sortiert haben“, erklärt Thier. Die geeigneten Räume dafür haben die beiden im Elternhaus des 50-jährigen Laborleiters für Wein- und Obstprodukte, dem ehemaligen Gasthaus „Thierjackl“ in Hatzendorf, gefunden. Voraussichtlich im Herbst soll die Frühstückspension „Thermenlandhof 2.0“ samt Entenmuseum eröffnen.

Die Ente im Kopfkissen

Die Sammelleidenschaft packte die beiden vor mehr als zehn Jahren durch Zufall: „Bei unserer Wohnungseinweihungsparty in Graz haben Freunde in der ganzen Wohnung als Gag irgendwelchen Krempel versteckt. Unter einem Kopfkissen im Bett lag auch eine schwarze Gummiente“, erinnert sich Grafe. Diese erste Quietscheente fand ihren Platz im Badezimmer. Weil sie dort jedoch einsam gewirkt habe, kauften Thier und Grafe bei einem Ausflug in Wien noch eine zweite weiße Ente dazu.

Und schnell hat sich daraus eine rasante Eigendynamik entwickelt. „Wir haben uns vorher nie damit beschäftigt und dann schnell gemerkt, Enten findest du an jeder Ecke und Autobahnraststätte. Mittlerweile wird es für uns aber schon schwieriger, neue zu finden.“

Mit unglaublicher Akribie

Und trotzdem finden sich fast täglich neue Badeenten in allen Größen und Farben im Sammelsurium des Paares ein. „Wir haben erst wieder ein Paket mit 45 Enten aus Deutschland bekommen“, erzählt Thier und zeigt auf die schon ausgepackten Gummienten am Tisch. Die beiden verbringen in der Woche rund zwölf Stunden damit, nach den geeigneten Exemplaren für die ungewöhnliche Sammlung zu suchen, sie zu kategorisieren und zu fotografieren. „Einen kleinen Vogel hat doch jeder, wir haben halt viele Vögel. Aber dass wir einmal so viele Enten haben würden, hätten wir selbst nicht gedacht“, erzählen Thier und Grafe schmunzelnd.

Viel Unterstützung bei ihrem ungewöhnlichen Hobby erhalten die beiden auch von Verwandten, Freunden und Bekannten. So finden die beiden ihre Schmuckstücke nicht nur auf Reisen oder im Internet auf Seiten wie Willhaben oder Vinted, sondern bekommen sie auch zuhauf geschenkt. „Sie fragen uns immer, welche Enten wir schon haben. Daher auch unsere Webseite. Dort kann man die Enten sogar nach Schlagwörtern suchen“, erklärt Thier.

In der Sammlung der beiden Entennarren befinden sich nicht nur Enten aus Gummi, einige sind gehäkelt, andere aus Porzellan oder Wachs. „Wir freuen uns über jedes Geschenk. Zur offiziellen Sammlung zählen wir aber nur Enten aus Gummi oder Kautschuk“, so Thier © KLZ / Ramona Lenz

Nur Enten mit Schnabel

Doch nicht jede Ente ist für die leidenschaftlichen Entensammler ein Sammlerstück – es gibt Kriterien: „Eine Ente wird nur dann in die offizielle Sammlung aufgenommen, wenn sie einen Entenschnabel besitzt, aus Gummi oder Kautschuk ist und quietschen kann. Sie muss als Ente erkennbar sein“, erklären Thier und Grafe.

Besonders angetan haben es ihnen die sogenannten „Tubbz“-Enten aus Großbritannien. Rund 450 verschiedene Entenfiguren dieser Marke besitzen sie: „Uns wurde schon erzählt, dass wir die vollständigste Tubbz-Sammlung der Welt hätten. Viele der Enten sind mittlerweile nicht mehr erhältlich. Wir haben wirklich zum richtigen Zeitpunkt mit dem Sammeln begonnen“, erzählt Thier stolz. Seither dürften „ein paar Zehntausend“ Euro in das Hobby geflossen sein, wie das Paar schätzt.

Mit „Travel Duck“ auf Reisen

Und nicht nur in den eigenen vier Wänden sind die Enten aus Gummi für die beiden allgegenwärtig – eine von ihnen begleitet sie sogar auf Reisen rund um die Welt. „Unsere gelbe ‚Travel Duck‘ ist bei jedem Ausflug mit dabei.“ Für Fotos posierte die Ente bereits vor den Pyramiden von Gizeh, fuhr Straßenbahn in Dresden oder war dieses Jahr beim Eurovision Song Contest in Wien dabei.