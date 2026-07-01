Weiter ist auf dem heimischen Arbeitsmarkt keine Entspannung in Sicht, im Gegenteil: Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) 368.948 Menschen arbeitslos oder in Schulung gemeldet – das sind um 1,2 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 2,4 Prozent oder 6912 Personen auf 295.457, die Zahl der Schulungsteilnehmer sank hingegen um 3,1 Prozent oder 2.383 Personen auf 73.491. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

Der Anstieg der Arbeitslosigkeit betrifft – außer Jugendliche – alle Altersgruppen. Bei den Jüngeren stagniere die Zahl der Arbeitssuchenden. Der Zuwachs an Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden gegenüber dem Vorjahr habe sich über die vergangenen Monate „annähernd stabil“ entwickelt.

Starker Anstieg bei den Frauen

Bei den Frauen erhöhte sich die Arbeitslosigkeit mit einem Anstieg von 5,9 Prozent oder 7730 auf 139.381 Personen stark, bei den Männern war sie um 0,5 Prozent oder 818 Personen rückläufig auf 156.076. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei den Schulungen – mit einem Plus von 5,1 Prozent auf 179.627 bei den Frauen und einem Minus von 2,2 Prozent auf 189.321 bei den Männern.

Die beim AMS gemeldeten sofort verfügbaren offenen Stellen verringerten sich den Angaben zufolge im Jahresabstand um 4,5 Prozent auf 80.570. Der Zugang an offenen Stellen beim Arbeitsmarktservice sei im Juni mit einem Plus von 8,5 Prozent „jedoch bereits gegenüber dem Vorjahr etwas ansteigend“ (plus 3397).

Licht und Schatten im Süden

In der Steiermark waren mit Monatsende 35.502 Personen arbeitslos beim AMS gemeldet, ein Zuwachs um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hinzu kommen 8432 Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Das sind um 5,1 Prozent mehr als Ende Juni 2025.

In Kärnten hat die Zahl der Arbeitslosen im, Juni leicht abgenommen – um 8 Personen auf 13.884. Die Zahl der Schulungsteilnehmer stieg um 78 (+2,5 Prozent) auf 3205. Insgesamt blieb die Arbeitslosenquote mit 5,8 Prozent stabil.