Die positive Nachricht zuerst: Der Kärntner Arbeitsmarkt zeigt sich insgesamt stabil. Der Beschäftigtenstand liegt mit 227.000 auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Insgesamt waren im Juni 17.089 Personen arbeitslos bzw. in Schulungen des Kärntner AMS. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg von 0,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8 Prozent und hat sich damit gegenüber 2025 nicht verändert. Sie liegt niedriger als im österreichweiten Schnitt, wo sie sich im Juni um 0,1 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent erhöht hat. Zurückgegangen ist die Arbeitslosigkeit bei Personen über 50 Jahren (minus 0,3 Prozent). Kräftig gestiegen ist sie hingegen bei den Jugendlichen (plus 7,4 Prozent) und den Langzeitarbeitslosen (plus 3,5 Prozent.) Im Juni wurden fünf Prozent mehr Lehrstellensuchende gemeldet, die Zahl der sofort verfügbaren Lehrstellen ging jedoch um 2,9 Prozent zurück.

Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten, ist trotz des Anstiegs der Jugendarbeitslosigkeit nicht alarmiert und betont: „Das ist saisonal bedingt und wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Aktuell sind, wie immer im Juni, einfach mehr Jugendliche auf Lehrstellensuche. Diese Gruppe der Arbeitssuchenden ist uns wichtig und wir setzen entsprechende Maßnahmen.“ Diese würden auch Wirkung zeigen, wie die Zahlen des ersten Halbjahres zeigen, in dem insgesamt 22 arbeitslose Jugendliche dazugekommen sind.

20 Prozent mehr offene Stellen

Wedenig sieht darüber hinaus trotz der aktuellen herausfordernden Konjunkturlage positive Signale für den Arbeitsmarkt. Denn Kärnten hat mit plus 19,2 Prozent den österreichweit stärksten Zuwachs bei den offenen Stellen. Der Österreich-Schnitt liegt hier bei einem Rückgang von 4,5 Prozent. Das Plus in Kärnten ist insbesondere auf Stellen in den Bereichen Hilfsberufe (+44,2 Prozent), Bau (+43,5 Prozent) und Technik (+30,9 Prozent) zurückzuführen.

Besorgt über den Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit zeigt sich AK-Präsident Günther Goach in einer Aussendung: „Wer den Einstieg ins Berufsleben nicht schafft, hat häufig auch langfristig schlechtere Chancen auf stabile Beschäftigung und ein ausreichendes Einkommen.“ Goach fordert unter anderem gezielte Investitionen in Ausbildung, Beschäftigung und Qualifizierung Jugendlicher.