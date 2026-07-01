Während die Koalition aus FPÖ und ÖVP den Budgetprozess für 2027 zuletzt damit gestartet hat, sich die Förderungen vorzuknöpfen, um dort auf dem Sanierungskurs den Rotstift anzusetzen, zieht die Initiative #soziallandretten ein Jahr nach der großen Demo gegen den Kahlschlag im Sozialbereich Bilanz über die bisherigen Kürzungen.

Die Sprecherin der Initiative, Daniela Grabovac von der Antidiskriminierungsstelle, liefert die Zahlen. So beklagt man inzwischen Kürzungen von fast 40 Prozent in zwei Jahren, wobei die Inflation (6,6 Prozent für diesen Zeitraum) gar nicht eingerechnet ist: Gab es für Sozialorganisationen 2024 unter der vorigen Landesregierung aus ÖVP und SPÖ noch 30,6 Millionen Euro vom Land, waren es unter Blau-Schwarz 2026 nur noch 18,6 Millionen.

Daniela Grabovac ist Sprecherin der Initiative #soziallandretten © Klz/ Verena Pöschl

„Das Leben ist real“, sagt Grabovac: „Integration, psychische und gesundheitliche Belastungen oder Armut lassen sich nicht dadurch lösen, dass man die Themen verschwinden lässt.“ Die von Kürzungen, Streichungen und ausbleibenden Valorisierungen betroffenen Organisationen arbeiten daran, das notwendige Angebot aufrechtzuerhalten. Vor allem jene, die im Bereich Integration tätig sind, müssten aber insgesamt mit weniger Ressourcen auskommen.

„Der Bereich Integration ist um 90 Prozent gekürzt worden“

Förderungen aus dem Sozialressort des Landes umfassen sechs Schwerpunkte. Die Kürzungsmaßnahmen waren unverhältnismäßig verteilt: Bei Integration und heimischen Werten lag das Minus bei 90 Prozent, bei der Armutsbekämpfung wurde um 35 Prozent gekürzt, beim Gewaltschutz – 13 Prozent, bei der Kinder- und Jugendhilfe – 26 Prozent und bei inklusiven Projekten für Menschen mit Behinderung sind es – 13 Prozent. Sozialprojekte zur (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt sind um 45 Prozent gekürzt worden, so die Bilanzdarstellung von #soziallandretten.

Die Vorzeichen für das Budget 2027 sorgen bei den Organisationen und Vereinen für Verunsicherung, weiß Grabovac: „Wir sind informiert, dass es zu weiteren Kürzungen kommen soll, wissen aber noch überhaupt keine Details.“

Initiative bleibt solidarisch aktiv

Die Initiative #soziallandretten unterstreicht, dass sie aktiv bleibt: Sie habe in den vergangenen Monaten mit Aktivitäten wie dem Faktencheck „Asyl und Migration: Mythen und Fakten“ mit Vertretern von Asylkoordination und UNHCR im Rathaussaal Graz oder dem Vortrag des niederländischen Bürgermeisters Bart Somers in der Universität markante Diskussionsbeiträge zum Thema Integration gesetzt. Sie hat auch gemeinsame Stellungnahmen zu neuen Gesetzesentwürfen erarbeitet.