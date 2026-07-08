„Es ist heuer die dritte Saison, in der wir diese Ausflüge anbieten. Um überhaupt zu unserem Ziel, dem obersten bei uns oberirdisch sichtbaren Teil des Flusses Timavo ablegen zu können, mussten wir ein Jahr davor den gesamten Flusslauf ausputzen. Viele nach Stürmen ins Flussbett umgefallene Bäume mussten mit Spezialkränen entfernt werden, um das Fahrwasser benutzen zu können. Bei unseren Ausflügen besuchen wir die Kirche San Giovanni in Tuba. Es ist eine der ältesten Kirchen Italiens“, erklärte Maurizio Lenarduzzi, Eigentümer der „Marina Timavo – Cantiere Nautico“, bei der Pressekonferenz beim Rifugio Rilke zum Boots-Tourstart.

Bis einschließlich September bietet die Marina drei Mal wöchentlich Touren mit Motorbooten an, bei denen man die Umgebung von Triest vom Meer aus erkunden kann. Los geht es immer montags, mittwochs und samstags um 10 Uhr im Fischerdorf Villaggio del Pescatore in der Nähe von Duino.

Bei der Tour entlang der Küste, dort, wo jedes Jahr zu Ferragosto hunderte Menschen im seichten Wasser mit Musik und Tanz Meeres-Picknicks veranstalten, lernt man die Gegend rund um Triest vom Meer aus kennen. Unter anderem geht es am Schloss Duino vorbei, man sieht den Rilkeweg von unten und fährt heuer erstmals in den Industriehafen der „Fincantieri“. Die Schiffswerft zählt zu den größten Europas. In ihr werden unter anderem die ganz großen Kreuzfahrtschiffe gebaut oder auch repariert.

Danach geht es im Beisein von sach- und ortskundigen Führern, die bei Voranmeldung auch eine deutschsprachige Reisebegleitung anbieten, zum Fluss Timavo, der beim Villaggio del Pescatore in die Adria mündet. Der Timavo entspringt in Kroatien beim Berg Turkove skulje, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Slowenien entfernt. Der Fluss durchquert den Karst auf einer Länge von etwas weniger als 90 Kilometern, davon 39 Kilometer unterirdisch. In Italien zeigt sich der Fluss überhaupt nur auf einer Länge von zwei Kilometern.

Der Timavo führt direkt an der Chiesa San Giovanni in Tuba vorbei. Die Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und wurde nach Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg restauriert. Sie birgt aber auch eine Mauer und ein Mosaik aus dem 5. Jahrhundert.

Bis zu drei Boote, auf denen jeweils sieben Gäste Platz haben, sind bei der Tour unterwegs. Nach guten drei Stunden endet die Fahrt mit einem Getränk und eventuell auch einem Sprung ins Meer in Caregoni.