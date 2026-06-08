Wärmere Wassertemperaturen, der Fischfang und die Verschmutzung: Viele Faktoren sind dafür verantwortlich, dass sich die Pflanzen- und Tierwelt in der Oberen Adria ändert. Im Golf von Triest droht nun die einzige dort beheimatete harte Korallenart auszusterben. Denn der Madrepora di cuscino, der Rasen- oder Polsterkoralle, schwimmen bei Temperaturen über 26 Grad jene Algen weg, mit denen sie in Symbiose lebt. Die eigentlich grüne Koralle wird weiß.

Die Polster- oder Rasenkoralle © IMAGO/Imago Stock&people

Deshalb haben die Wissenschaftler jetzt ein neues Hilfsprojekt gestartet, bei dem sie selbst Hand anlegen. Sie bringen die Rasenkorallen in tiefere Gewässer, wo es kühler ist. Das ist allerdings nur ein Notbehelf, denn die Algen leiden unter dem Mangel an Licht.

Muscheln sterben an Krankheit

Auch das Sterben der Muscheln „Pinna nobilis“, die Große Steckmuschel, bereitet den Forschern Sorgen. Man müsste Exemplare entnehmen, um in Experimenten festzustellen, welches Mittel gegen die Krankheit hilft, die sie seit einigen Jahren in Scharen dahinrafft. Doch es gibt nur noch so wenige Exemplare, dass man keines entnehmen will.

Die Großen Steckmuscheln leiden unter einer Krankheit © Imago Stock&people

Wie es mit dem Meer in der Oberen Adria in Zukunft weitergeht, ist nicht vorhersehbar. Da der Golf von Triest der nördlichste Teil des Mittelmeeres ist, können die Fische vor der Erwärmung nicht in kühlere Gewässer fliehen. Sie sterben dort aus. Das gilt etwa auch für die Scholle. Betroffen, wenn auch etwas weniger, ist ebenso der Wittling.

Veränderungen am Fischmarkt

Das bemerkt man mittlerweile auch am Angebot am Fischmarkt, das sich geändert hat. So sind die Sprotten, die kühlere Gewässer bevorzugen und in Triest als Papalina im Winter gerne frittiert verzehrt werden, zur Rarität geworden, wie die italienische Tageszeitung „Il Piccolo“ berichtet.

Dafür breiten sich Fische, die wärmere Gefilde bevorzugen, in der Bucht von Triest immer mehr aus. Die Große Goldmakrele, die sich sonst rund um Sizilien und Malta wohlfühlt, wird dort immer häufiger gesichtet, ebenso wie der Europäische Barrakuda oder der Drückerfisch. Der bunte Meerjunker, ein aggressiver Raubfisch, von dem vor 16 Jahren erste Exemplare in der WWF-Meeresschutzzone vor Miramare gefunden wurden, ist mittlerweile dort weit verbreitet. Das haben Zählungen der Wissenschaftler ergeben.

Der Drückerfisch kommt immer öfter in der WWF-Meeresschutzzone vor Miramare vor © IMAGO/Imagebroker/sunbird Images

Ist das geschützte Habitat voll von einer Spezies, deren Futter ausgeht oder Lebensraum zu klein wird, dann wandert die betroffene Art östlich weiter Richtung Stadt oder westlich nach Grignano, wo einige Exemplare den Sportfischern zum Opfer fallen. „Die Meeresschutzzone kann die klimatischen Veränderungen im Meer nicht ändern, aber wir können Daten sammeln und mit den Erkenntnissen so gut wie möglich Fauna und Flora schützen“, sagt Saul Ciriaco, Verantwortlicher des Monitorings der Miramare-Schutzzone. Dort ist zwar noch keine Spezies komplett verschwunden, aber die Gleichgewichte verändern sich.