Anfang November 2025 wirbelte die Nachricht gehörig Staub auf: Die OMV erklärte das Aus für das lange geplante 500-Millionen-Euro-Tiefengeothermie-Projekt in der Steiermark. Es wurde damals auf fehlende Beschlüsse der Stadt Graz verwiesen, es ging vor allem um die finanziellen Haftungsfragen. Mit dem Projekt „Tiefenkraft“, so der Plan, soll heißes Wasser so gefördert – und gespeichert – werden, dass ab 2030 der Großraum Graz mit Fernwärme versorgt werden kann. Doch die Wogen konnten sukzessive geglättet werden, die seismischen Messungen wurden aufgenommen und im Frühjahr einigte man sich schließlich auf die Modalitäten, um doch noch eine Umsetzung zu ermöglichen. Das ist gelungen.

Am Mittwoch präsentieren die zuständigen OMV-Manager Beri Gašo und Florian Sieber gemeinsam mit den Vorständen der Energie Steiermark, Martin Graf und Werner Ressi, den weiteren Fahrplan. Wie berichtet, wurden zwischen Februar und April seismische Messungen entlang einer rund 900 Kilometer langen Messstrecke durchgeführt. Die Daten werden derzeit ausgewertet und sollen das Fundament für die nächste Projektphase bilden, betont Gašo.

„Als nächster zentraler Schritt ist die geplante Erkundungsbohrung ‚Petersdorf 2‘ in St. Marein bei Graz vorgesehen, deren Start für das vierte Quartal 2026 geplant ist.“ Die Vorbereitungsarbeiten sollen im September starten, der Bohrbeginn gegen Ende des Jahres, wenn alle Genehmigungen da sind und der Bohrplatz errichtet ist. Die Bohrung und die Testphase sollen drei bis vier Monate dauern und die entscheidenden Erkenntnisse über das geothermische Potenzial und die geologischen Rahmenbedingungen bringen, erläutert Sieber. Gebohrt werde in eine Tiefe von 4,5 Kilometern.

„Zentraler Baustein für eine unabhängige Wärmeversorgung“

„Mit unserer Expertise in Geologie, Bohrtechnik und Projektentwicklung leisten wir einen zentralen Beitrag, um gemeinsam mit Energie Steiermark das geothermische Potenzial in der Region fundiert zu bewerten und damit die Basis für eine nachhaltige Wärmeversorgung zu schaffen“, sagt Gašo. Die Nutzung von Erdwärme sei „ein zentraler Baustein für eine unabhängige und klimaneutrale Wärmeversorgung in Österreich“. Auch Graf und Ressi sehen darin einen „zukunftsweisenden Schritt für die Wärmeversorgung in der Steiermark“.

Präsentation in Graz: Florian Sieber (OMV Vice President Low Carbon Business), Berislav Gašo (Vorstandsdirektor der OMV Aktiengesellschaft und Executive Vice President Energy), Werner Ressi (Vorstandsdirektor Energie Steiermark) und Martin Graf (Vorstandsdirektor Energie Steiermark) © Aldrian

Läuft alles wie geplant und erhofft, soll 2028 eine erste sogenannte „Geothermiedublette“ (Kombination aus einer Produktions- und einer Injektionsbohrung) errichtet werden. Das Prinzip: Heißes Lagerstättenwasser wird aus der Tiefe geholt, die Wärme wird entnommen und das Wasser wird dann lauwarm zurück in die tiefe Lagerstätte zurückinjiziert. Parallel laufen Tests sowie weitere Bohrungen, um auch die Umsetzbarkeit eines Speichersystems zu prüfen. Geprüft werde auch ein sogenannter „Aquifer Thermal Energy Storage“, kurz ATES, „der überschüssige Wärme in den Sommermonaten im Untergrund speichert und saisonal verfügbar macht“, so Sieber. Die Energie Steiermark bringt sich u. a. bei der System-Integration und im Wärmevertrieb ein, zeichnet aber auch für die Umsetzung der 20 Kilometer langen Fernwärme-Transportleitung (durchgehend unterirdisch mit zwei Rohren mit je 90 Zentimetern Durchmesser) nach Graz verantwortlich, in die allein rund 150 Millionen Euro fließen sollen. Die finale Entscheidung, ob all diese weiteren Investitionen erfolgen, hängen von den Ergebnissen der umfassenden Tests ab.

„Größtes Einzelinvestment“

In der Entwicklungsgesellschaft, an der die OMV 75 und die Energie Steiermark 25 Prozent halten, zeigt man sich zuversichtlich: Ab 2030 könnten, wenn alles nach Plan läuft, erste Wärmelieferungen nach Graz erfolgen, so Ressi. „Langfristig könnte damit eine jährliche Bereitstellung von bis zu 670 Gigawattstunden geothermischer Energie bis 2037 ermöglicht werden.“ Das entspreche rund 50 Prozent der Fernwärmeversorgung im Großraum Graz. „Dieses Projekt steht für das größte Einzelinvestment in der Geschichte der Energie Steiermark und vereint die Kompetenzen zweier starker Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette“, so Graf. In den involvierten Gemeinden nehme man viel Zuspruch wahr, geplant sind auch Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung, mit tiefenkraft.at ist seit Mittwoch auf digitales Informations-Portal online.