Die Grazer SPÖ ist auf zwei Mandate halbiert worden, hat den Klubstatus verloren und ist nach Jahrzehnten des Niedergangs ganz am Boden gelandet. Gerade noch rund 6800 Grazerinnen und Grazer haben den Stadtroten letzten Sonntag ihre Stimme gegeben. Für die Neuaufstellung hat die Landespartei die Regie übernommen. Die gescheiterte Parteiobfrau Doris Kampus hat Montagnacht ihren Rücktritt erklärt. In Absprache mit Landesparteichef Max Lercher stellt sich der rote Klubchef im Landtag Hannes Schwarz zur Verfügung, um zumindest als Übergangslösung an der Spitze der SPÖ Graz deren Neuaufstellung zu managen.

Schwarz soll Rot retten, aber nicht langfristig führen: Bis wann es eine fixe installierte neue Parteispitze geben wird und welche Personen dafür in Frage kommen, kann der geschäftsführende Obmann, der vom Vorstand mit 23 von 26 Stimmen gewählt worden ist, im ersten Interview noch nicht sagen. Klar ist für ihn, er will für den Neustart auch einen Generationswechsel, also auch mehr junge Gesichter an vorderer Front haben. Er spricht daher auch eine Einladung an Leute außerhalb der Partei aus, doch an einem Aufbruch der Stadtroten mit an Bord zu gehen.

Frühestens Anfang nächsten Jahres dürfte es zu einem ordentlichen Parteitag kommen, an dem die Delegierten der Partei ihre neue Führung wählen sollen. Wohl nicht ganz vom Tisch ist die Überlegung, dass die bisherige Klubobfrau Daniela Schlüsselberger doch noch Platz eins erklimmt, ist sie neben Patrick Trabi doch die einzige, die überhaupt noch ein Mandat im Gemeinderat hat, was für die politische Arbeit nach außen ein Vorteil ist. Strategisch ist die Zielsetzung der SPÖ klar. Man will auf dem Zukunftsthema Gesundheit drauf bleiben, aber auch die soziale Frage in der Stadt thematisieren und insgesamt nur über langfristige Themensetzungen arbeiten, um wieder Relevanz für die Grazerinnen und Grazer zu erlangen. Beim nächsten Urnengang 2031 macht man sich Hoffnungen, wieder Wähler von der KPÖ zurückgewinnen zu können: Denn dann tritt Elke Kahr bekanntlich nicht mehr an.