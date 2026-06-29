Ob Franz Voves oder Anton Lang: Beide SPÖ-Landesparteiobleute hatten ihre liebe Not mit der Grazer SPÖ. Auf Erfolgskurs konnten sie beide „ihrer“ Stadtpartei nicht verhelfen. Ein solches Debakel wie letzten Sonntag, als der Rest der Stadt-SP halbiert und der Klub-Status verloren wurde, muss freilich Konsequenzen haben. Ab 18.30 Uhr tagt der Stadtparteivorstand. Jemand aus Land oder Bund soll den Sanierer machen, bis ein neues Team steht.

Kampus vor Rücktritt

Formell kann die Grazer Partei losgelöst vom Land entscheiden. Aber dass Doris Kampus, Spitzenkandidatin und Grazer SPÖ-Chefin, im Amt bleibt, ist nahezu ausgeschlossen. Auch die bisherige Klubchefin Daniela Schlüsselberger und Wahlkampfmanager Patrick Trabi stehen unter enormem Druck, sind sie doch maßgeblich für das Wahlergebnis (5,6 Prozent) verantwortlich.

Entsprechend gering ist die Aussicht, dass man ihnen die Kampus-Nachfolge überantwortet. So hat Hannes Schwarz, Klubobmann im Landtag und Mitglied im Grazer Parteivorstand, „einen kompletten Neustart“ am Sonntag als Kurs ausgegeben. Der Landesparteivorstand widmet sich der Grazer Krise in einer Woche.

Auf der Liste der Stadt-Roten bietet sich auf den ersten Blick niemand dafür an: Die Gewerkschafter Gerald Schobegger und Edith Fuchsbichler waren als Neueinsteiger gesetzt, Alen Plavotic (Junge Generation) ebenso. Erst auf Platz 8 und 10 (Bernhard Weiss und Manuel Lenartitsch) ist Gemeinderatserfahrung zu finden. Signal für den Neustart sind beide Herren nicht.

„Man muss die SPÖ in Graz neu erfinden und überlegen, wie man das Bedürfnis nach sozialer und menschlicher Politik stillt. Das Problem: Das Feld ist besetzt“, sagt Leobens SPÖ-Bürgermeister Kurt Wallner. Seiner Meinung nach „braucht es eine tiefgreifende, wissenschaftliche Analyse. Der Vorteil: Jetzt ist wohl keiner mehr da, der sich nur Vorteile erwartet. Wer jetzt noch am Werk ist, ist ein Idealist.“

Archivbild: Hannes Schwarz (SPÖ-Klubobmann) mit Bürgermeister Kurt Wallner, Landesrat Karlheinz Kornhäusl © Freisinger/Russold

Wer immer der Idealist, die Idealistin sein soll: Die Abhängigkeit von der Landespartei ist größer denn je, vor allem finanziell: Mit nur zwei Gemeinderäten verliert die SPÖ den wertvollen Klubstatus. Der bedeutet ein eigenes Büro, Mitarbeiter und eine Sockelförderung von 25.000 Euro jährlich. Dazu kommt ein Betrag je nach Wahlergebnis, zuletzt eine fünfstellige Summe. Obendrein liegt der Grazer SPÖ nach den Verlusten auch weniger von der klassischen Parteienförderung.

Unterm Strich muss die SPÖ mit weniger Gemeinderäten, weniger Geld und Infrastruktur auskommen. Wie das funktionieren soll, fragt sich auch ÖGB-Landeschef Horst Schachner. Mehrere Faktoren seien für die Niederlage verantwortlich zu machen. „Keiner wählt gerne die SPÖ, wenn der Bund vorher die Pensionen beschneidet“, sagt Schachner. Dann: Die Gesundheit taugt zwar zum Wahlkampfthema, aber „ein großes Thema ist zu wenig. Die Menschen wählen nicht ein Thema alleine.“ Zudem sei es nicht gelungen, die internen Querelen zu beenden. Zur Erinnerung: Die Kandidatenliste stieß auf kräftigen Widerstand.