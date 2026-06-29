Der erste Gebot der Demokratie lautet: Die Wählerinnen und Wähler haben immer recht. Man kann ihr Urteil für ungerecht halten oder sogar, wie es nicht wenige tun, denen das Ergebnis gegen den Strich geht, für den Ausdruck eines irregeleiteten Bewusstseins. Von hier ist es in der Regel nur noch ein kleiner Schritt, um Niederlagen zum reinen Kommunikationsproblem der jeweiligen Partei kleinzureden, wenn in Wirklichkeit der Bezug zur Lebenswirklichkeit jener Menschen fehlt, für die man Politik machen möchte.

In der zweitgrößten Stadt des Landes ist die SPÖ seit Sonntag nur noch eine Kleinpartei. Ausgeronnen nach ganz links. War es vor der Wahl schon ein Armutszeugnis, dass die einst stärkste Kraft in Graz nicht in der Stadtregierung vertreten war, verfügt sie danach nicht einmal mehr über Klubstatus. Als nächstes käme dann der Rauswurf aus dem Stadtparlament.

Die SPÖ ist tief gespalten – und die Wähler spüren das

Andreas Babler trägt an der Geschichte dieser Selbstvernichtung keine persönliche Schuld. Aber der Bundesvorsitzende und Vizekanzler hat auch nichts dazu beigetragen, um es zu verhindern. Damit, dass die Umfragen so hartnäckig im Keller verharren, ist die SPÖ nicht allein; dieses Schicksal teilt sie mit der ÖVP. Doch Babler hat es bis heute nicht geschafft, seine Partei zu einen und eine gemeinsame politische Idee in der SPÖ zu verankern. Der Parteichef ist in seiner eigenen Partei isoliert. Die Wähler spüren den glosenden internen Konflikt – und entsprechend negativ fällt ihr Votum an der Wahlurne aus.

Immerhin: Wo die SPÖ noch über Strukturen verfügt und überzeugende Persönlichkeiten an die Spitze zu bringen vermag, kann sie weiterhin Wahlen gewinnen, allen voran in Wien und im Burgenland oder zuletzt in der Stadt Salzburg. Wenn der Hauptgegner kräftig mithilft, in diesem Fall die ÖVP, gilt das auch für Bregenz. Doch dort, wo die Strukturen wegbrechen und Kandidaten ohne Gespür für die eigenen Wähler an die Spitze gehievt werden, politisiert die SPÖ auf verlorenem Posten. In immer mehr Regionen des Landes verschwindet Rot von der politischen Landkarte. Gegenreaktion? Fehlanzeige.

Für Bablers Kurs ist Babler schlicht der Falsche

Mit leidenschaftlichen Parteitagsreden, die Babler zweifellos beherrscht, lässt sich dieses Dilemma nicht beheben. Mit solchen bedient er zwar bei den eigenen Fans die Sehnsucht nach einer sozialistischen Revolution, aber in der Realität einer zum Sparen verpflichteten Dreierkoalition mit ÖVP und Neos sind das bloße Worthülsen. Und auch perspektivisch ist eine parlamentarische Mehrheit für Bablers Visionen nicht in Sicht. Höchstens die Rolle als Oppositionschef ohne Verantwortung, der fordern kann, was lieb und teuer ist. Doch dann würde notgedrungen eine Koalition aus FPÖ und ÖVP mitsamt Herbert Kickl als „Volkskanzler“ an der Spitze des Landes stehen. Und eigentlich sei es sein wichtigstes politisches Ziel, so erzählte es Babler bei der Diskussion der Spitzenkandidaten der Kleinen Zeitung im Herbst 2024, genau diese Konstellation um jeden Preis zu verhindern.

Es steht also schlecht um die Chancen, dass Bablers Kurs für die SPÖ jemals zündet. Dazu fehlen schlicht die politischen Rahmenbedingungen, allen voran eine Mehrheit im Parlament, aber auch die Person Babler taugt nicht für einen Volkstribun, der für Zulauf zur SPÖ über den harten Kern der eigenen Anhänger hinaus sorgt. Der Höhenflug von Finanzminister Markus Marterbauer zeigt jedoch, dass es auch andere rote Wege zum Erfolg geben könnte. Der 61-jährige Ökonom und ehemalige Arbeiterkämmerer positioniert sich eindeutig als Linker und verfügt trotzdem über die höchsten Zustimmungswerte aller Regierungsmitglieder. Wenn die nächsten Nationalratswahlen näher rücken, würde im Fall des Falles die SPÖ also immerhin über eine bereit stehende Alternative für die Spitzenkandidatur verfügen.

Die größte Stärke der ÖVP? Der direkte Vergleich mit der SPÖ

Das ist mehr als die Kanzlerpartei derzeit von sich behaupten kann. Immerhin vermochte diese ihren Stimmenanteil in Graz stabil zu halten. Der Dank dafür gebührt allerdings zur Hauptsache der FPÖ und deren Selbstbeschädigung in der steirischen Hauptstadt. Das größte Glück der ÖVP ist immer noch, dass sie im Vergleich zur maroden SPÖ verhältnismäßig stabil daherkommt. Immerhin gelingt es der Volkspartei trotz miserabler Umfragewerte, die eigenen Reihen zu schließen. Kritik an der Parteispitze ist allenfalls hinter vorgehaltener Hand zu hören. Doch diese Stärken sind auf Sand gebaut: Denn sollten die oberösterreichischen Landtagswahlen im Hebrst 2027 für die ÖVP schief gehen und die FPÖ nach der Steiermark auch dort zur stärksten Kraft werden, dürfte sich das schnell ändern. Dann werden sich mit einiger Sicherheit die niederösterreichischen Schwarzen, die 2028 Landtagswahlen zu schlagen haben, fragen, ob ihr Landsmann Christian Stocker noch der Richtige für die Spitze von Partei und Regierung ist.

Dass Regieren in diesen Zeiten kein Zuckerschlecken ist, bekommen schließlich auch die Neos hautnah zu spüren. Deren Grazer Ergebnis kommt einem liberalen Armutszeugnis gleich. Für die Dreierkoalition gilt: Geteiltes Leid ist halbes Leid.