6409 Mal wurde bei der Grazer Gemeinderatswahl vergangenen Sonntag der Name „Elke Kahr“ geschrieben. Damit hat die KPÖ-Chefin und Bürgermeisterin nicht nur die Wahl an sich gewonnen mit 35,7 Prozent, sondern auch das Rennen um die Vorzugsstimmen klar für sich entschieden. Ihr designierter Nachfolger Robert Krotzer kommt auf 315.

Auf Platz zwei folgt ÖVP-Chef Kurt Hohensinner, der 2963 Vorzugsstimmen bekommen hat. Grünen-Chefin Judith Schwentner holte 1469 persönliche Stimmen, FPÖ-Chef René Apfelknab 1058. Interessant bei den Freiheitlichen: Landeshauptmann Mario Kunasek, der solidarisch auf Listenplatz 96 kandidierte, erhielt 72 Vorzugsstimmen, der Grazer Parteichef Axel Kassegger auf Listenplatz 95 nur vier.

Die mittlerweile zurückgetretene SPÖ-Listenerste Doris Kampus bekam 349 Vorzugsstimmen, Neos-Chef Philipp Pointner 236. Da waren viele auf das Ergebnis vom pinken Listendritten Alexis Pascuttini gespannt: Sein Name wurde 140 Mal auf den Wahlzettel geschrieben.

Fünf ÖVP-Mandate nach Vorzugsstimmen

Als einzige Partei hatte die ÖVP ein Vorzugsstimmenmodell. Ab Listenplatz elf zählt: Wer Vorzugsstimmen hat, der bekommt ein Mandat. Insgesamt sind es fünf Mandate, die nun auf diese Weise vergeben werden, weil Hohensinner und Claudia Unger ihre Sitze im Stadtsenat haben. Die fünf sind: Peter Stöckler mit 331 Vorzugsstimmen, Georg Schröck-Weikhard (328), Erwin Wurzinger (319), Andreas Molnar (316) und Martin Marku (296).

Wobei in der ÖVP unter Kurt Hohensinner gilt: entweder Polit-Büro oder Mandat, beides geht nicht – anders als bei der KPÖ. Das trifft Stöckler, der im Büro von Stadträtin Unger arbeitet, und Schröck-Weikhard, der einer von zwei Klubdirektoren im Gemeinderatsklub ist. Zweite Voraussetzung: Auch Bezirks- und Gemeinderatsmandat schließen sich aus. Wurzinger, Bezirksvorsteher in Mariatrost, Molnar (St. Leonhard) und Marku (Liebenau) nehmen aber ihr gewonnenes Gemeinderatsmandat an.

Übrigens: Der von Hohensinner als politischer Quereinsteiger präsentierte Ex-Sturm-Star Gilbert Prilasnig geht damit leer aus. Er konnte nur 107 Vorzugsstimmen sammeln.