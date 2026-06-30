Brütende Hitze erdrückt den Griesplatz. Trotz 34 Grad trinkt Mehmet Çelik heißen Tee. „Ich habe kein Vertrauen mehr in die Politik", sagt er, während er sich eine Zigarette anzündet. „Als Türke darf ich nicht wählen. Aber wenn, hätte ich bestimmt die Frau Kahr gewählt. Vielleicht ist das mit dem Kommunismus wirklich besser.“

Wie etwas mehr als 30.000 andere lebt Çelik in Gries. Bei der Gemeinderatswahl hat die KPÖ in Graz 35,7 Prozent eingefahren – in Gries sogar 49 Prozent; mehr als in jedem anderen Bezirk der steirischen Landeshauptstadt. Was treibt die Menschen hier zu ihrer Wahlentscheidung an?

„Ich glaube, die Menschen hier sind zufrieden", meint Çelik. Er sieht die Sache simpel. Im Großen und Ganzen läuft es gut in Gries. Die Menschen wollen, dass das so weitergeht. Çelik betreibt einen Dönerladen und ein weiteres türkisches Restaurant am Griesplatz. „Die letzten fünf Jahre waren gut. Wir hatten hier keine Probleme", meint er.

Gries und St. Leonhard verbindet nicht einmal eine Bim. Während Gries traditionell als Arbeiterbezirk mit hohem Migrationsanteil gilt, eilt Leonhard ein gutbürgerlicher Ruf voraus. Seit Sonntag gibt es ein verbindendes Element zwischen den beiden Bezirken: Mit mehr als 40 Prozent war die KPÖ auch in Leonhard deutlich stärker als im Grazer Durchschnitt.

Elisabeth Mitterfellner arbeitet in Sankt Leonhard © Klz / Stefan Pajman

„Die Stadt muss mehr können“

Vor der Herz-Jesu-Kirche sucht Elisabeth Mitterfellner den Schatten eines Baumes. „Die Stadt muss mehr können als Autos und Parkplätze", meint sie. Aus ihrer Sicht haben sich die Bedürfnisse der Menschen verändert. „Wir haben hier viele junge Familien, eine neue Generation", meint sie. Die Lebensqualität und das Soziale seien für viele mittlerweile wichtiger als etwa Wirtschaft.

Wirtschaft hat Mitterfellner wohl nicht zufällig als Beispiel gewählt. Die Attraktivität von Graz als Standort und die wirtschaftliche Zukunft der Stadt standen im Wahlkampf im Fokus der ÖVP. Die linke Stadtkoalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ setze die falschen Prioritäten und habe die wirtschaftliche Schieflage der Stadt zu verantworten, so die Kritik.

Der Leonharder Peter Oberwalder sieht den Verkehr als großen Treiber hinter dem Wahlergebnis. Auch wenn der vor allem aufs Konto der Grünen geht, würde die KPÖ die Lorbeeren einheimsen. „Die Menschen sind zufrieden mit der Stadtregierung.“. Umgekehrt gebe es bundesweit sehr viel Unzufriedenheit mit den großen etablierten Parteien.

Peter Oberndorfer lebt in Sankt Leonhard © Klz / Stefan Pajman

„Konkurrenzlos angetreten“

Im Café Weingrill in der Nibelungengasse wird am frühen Nachmittag Karten gespielt – drinnen, denn im Gastgarten ist es zu heiß. „Sie ist ja quasi konkurrenzlos angetreten“, meint Betreiberin Alice Weingrill. Als Wirtin hat sie einen guten Einblick in die Stimmungslage im Bezirk. „Viele wissen nicht, was sie wählen sollen“, meint sie. Das Angebot der anderen Parteien sei nicht ausreichend gewesen, um Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, so Weingrill. Für sie ist klar: „Da muss in Zukunft einfach mehr kommen.“

Sie selbst äußert keine Meinung. „Ich habe so viele Politik-Experten im Lokal. Was gut und was schlecht ist, das will ich nicht bewerten", sagt sie lächelnd. Nur so viel: Sie wünscht sich in Graz mehr Unternehmerfreundlichkeit. Vor allem in der Gastronomie müsse es mehr Flexibilität geben, etwa bei den Öffnungszeiten oder bei den Gastgärten.

Alice Weingrill betreibt ihr Cafe in Sankt Leonhard © Klz / Stefan Pajman

Wenn nicht hier, wo sonst?

Zurück am Griesplatz stellt sich Damir Ahmetspahic im Schatten der Bushaltestelle unter. Für ihn liegt auf der Hand, warum die KPÖ in Gries so stark zugelegt hat. „Wenn sie es hier nicht schafft, wo sonst?", sagt er. „Wir sind ihre Klientel. Auch mir hat sie mit meiner Wohnung geholfen. Ich weiß nicht, ob ich die ohne sie bekommen hätte.“

Damir Ahmetspahic lebt in Gries © Klz / Stefan Pajman

„Sie wollten hier ja Bäume pflanzen", meint Damir Ahmetspahic und gestikuliert mit einem Arm in Richtung Griesplatz. Auch am Nachmittag fällt die Temperatur nicht unter die 30-Grad-Marke. Mit der Aufenthaltsqualität am Griesplatz ist er trotz Hitze zufrieden. „Ich bin gerne hier“, sagt er fast ein bisschen stolz. Hier, in der dunkelroten Hochburg der steirischen Landeshauptstadt.