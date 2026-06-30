Mit einem neuen Schauraum in der Knittelfelder Schmittstraße 40 ist InnSan nun auch in der Obersteiermark präsent. Das Unternehmen bietet Badsanierungen an und übernimmt Planung, Koordination und Umsetzung. Das Leistungsspektrum umfasst Komplettsanierungen sowie Teilsanierungen, etwa den Umbau von Badewannen zu Duschen, fugenlose Duschbereiche, den Einbau von Badewannentüren und barrierefreie Lösungen.

Zur Eröffnung wurde dem Geschäftsführer Rupert Fruhmann eine Torte von Bürgermeister Harald Bergmann überreicht. Im Schauraum können sich Interessierte beraten lassen und ihr künftiges Badezimmer mithilfe von 3D-Visualisierungen planen. Zudem informiert das Unternehmen über Fördermöglichkeiten für barrierefreie und altersgerechte Badsanierungen und unterstützt bei Bedarf bei der Antragstellung. Der Schauraum ist derzeit nach Terminvereinbarung geöffnet, regelmäßige Öffnungszeiten sind geplant. Dafür wird ein Montagemitarbeiter für den Standort Knittelfeld gesucht. Mehr Informationen unter Tel. 0800-1800 80.