26 Jahre lang begleitete die privat geführte Musikschule Bad Gams Hunderte Schüler vom ersten Ton bis zu diversen Leistungsabzeichen. Damit ist am 10. Juli Schluss. Leiter Sepp Strunz bläst zum Schlussakkord.

Ausschlaggebend sei die Streichung der Finanzierung der Kooperationen mit Volksschule, Kindergarten und Marktmusikkapelle seitens der Stadt Deutschlandsberg gewesen, wie er erklärt. „Das betrifft rund 100 Schüler in den Kooperationen. Rund 120 werden direkt in der Musikschule unterrichtet. Mit dem Wegfall der Finanzierung können und möchten meine Frau und ich nicht weitermachen“, erklärt der Musiker.

Ein herber Schlag

Der Beschluss der Stadt wurde bereits im Sommer 2025 mitgeteilt. Versuche das zu verhindern seien gescheitert. Ein herber Schlag: die Kooperationen, etwa mit dem Kindergarten, sowie der Lehrplan für das Schuljahr seien in den Sommerferien schon fertig durchgeplant gewesen. „Ich bin sehr enttäuscht. Wir haben bis dahin immer gut zusammengearbeitet“, sagt Strunz. Die Kooperationen wurden bereits in diesem Schuljahr nicht mehr fortgeführt. Musiklehrer und Eltern wurden alsbald informiert.

Während Gabi Strunz die Leitung des Büros inne hatte, war Sepp Strunz der künstlerische Leiter © KLZ / Barbara Mikschofsky

In der privat geführten Musikschule setzte man auf Einzelunterricht. Ein Schwerpunkt war zudem die Erwachsenenbildung. Zusätzlich bot Strunz mit seinem Lehrerteam neben den gängigen Instrumenten auch seltene, wie Okarina und Dudelsack an. „Uns lag immer die Zusammenarbeit mit der Marktmusikkapelle, der Volksschule etwa mit der Bläserklasse und dem Kindergarten am Herzen“, betont Strunz.

Das erste von vier Abschiedskonzerten der Musikschule Bad Gams ging bereits über die Bühne © Musikschule Bad Gams

Für die ganz kleinen Bad Gamser wurde vormittags Elementare Musik und Bewegung angeboten. Mädchen und Buben, die dann zu Mittag instrumentalen Unterricht hatten, seien auch von den Musiklehrern abgeholt und die wenigen Meter zur Musikschule begleitet worden.

Vertrag gekündigt

Alles Geschichte: Im Jänner kündigte Strunz den Vertrag mit der Gemeinde. Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung betont Amtsleiter Thomas Prattes, dass alle Leistungen, die in dem Kooperationsvertrag festgeschrieben wurden, auch von der Stadt bezahlt worden sind. Auch für nicht im Vertrag geregelte Zusatzangebote habe man jahrelang die Kosten übernommen. Die Sparmaßnahmen seien nun aber notwendig gewesen, zeigt Stadträtin Barbara Spiz (SPÖ), Ortsvorsteherin von Bad Gams, auf – auch wenn ihr die Schließung persönlich leid tue.

Neue Zweigstelle geplant

Still bleibt es in den Klassenzimmern aber nicht. Die Deutschlandsberger Musik- und Kunstschule richtet hier eine neue Zweigstelle ein. Laut Musikschuldirektor Elmar Berger hat man bereits jetzt Schülerinnen und Schüler aus Bad Gams, denen man nun Unterricht vor Ort anbieten kann. Alle Instrumente für die es einen Lehrplan gibt, sollen weiter angeboten werden – Okarina und Dudelsack gehören allerdings nicht dazu. „Wenn die Nachfrage da ist, werden wir aber sicher Möglichkeiten finden“, sagt Berger. Was das Ehepaar Strunz betrifft: Beide verabschieden sich mit der Schließung in den Ruhestand.