Seit dem 11. November 2005 führt der gebürtige Pölser Günter Tschreppl seine Vinothek in Fohnsdorf und hat sich damit zu einer festen Größe in der Region entwickelt. Unterstützt wird er im Geschäft von seiner Frau Andrea.

Zuvor war Tschreppl zehn Jahre lang Shop-Leiter bei Wein & Co. in Graz. Dort legte er den Grundstein für seine heutige Expertise. Zahlreiche Reisen führten ihn in die bedeutendsten Weinregionen Europas. Er lernte Winzer kennen, verkostete Weine direkt vor Ort und vertiefte sein Wissen über die internationale Weinkultur.

Er begann in der Gastronomie

Sein Weg dorthin begann in der Gastronomie. Seine Koch-Kellner-Lehre absolvierte Tschreppl beim damaligen Lindenwirt in Wöllmerdorf. Insgesamt elf Jahre arbeitete er in der Gastronomie, bevor ihn seine Leidenschaft für Wein in den Fachhandel führte.

Die Rückkehr ins Murtal und die Selbstständigkeit waren eine bewusste Entscheidung. Das Geschäftslokal in Fohnsdorf stand damals leer. „Ich habe mir gedacht: Das, was ich in Graz mache, kann ich auch hier machen“, erinnert sich Tschreppl.

Heute umfasst das Sortiment rund 200 Weine. Der Schwerpunkt liegt auf österreichischen Weiß-, Rot- und Roséweinen, ergänzt durch ausgewählte Tropfen aus Frankreich, Italien und Spanien. Daneben finden sich regionale Delikatessen und individuell zusammengestellte Geschenkboxen im Angebot.

Weinverkostungen und Seminare

Als diplomierter Sommelier gibt Tschreppl sein Wissen weiter: Weinseminare, Verkostungen und Präsentationen gehören zu seinem Berufsalltag. Dabei beobachtet er positive Entwicklungen: „Viele junge Menschen interessieren sich heute wieder bewusst für guten Wein und hochwertige Lebensmittel.“

Auch wenn sich das Konsumverhalten verändert habe und alkoholfreie Alternativen zunehmend gefragt seien, sieht Tschreppl die Zukunft des Weins gelassen. „Die Menschen trinken weniger, dafür bewusster und qualitativ hochwertiger.“