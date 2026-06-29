Fußballfieber herrschte am Sonntag in Fohnsdorf. Trotz der Anstoßzeit um 4 Uhr morgens war das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr beim Public Viewing bis auf den letzten Platz gefüllt. Zahlreiche Fans verfolgten die entscheidende WM-Partie des österreichischen Nationalteams gegen Algerien.

Bereits um 3.30 Uhr öffnete Hauptbrandinspektor Leo Temnitzer jun. die Tore des Rüsthauses. Viele Besucher kamen in Teamtrikots, mit Schals, Fanartikeln und in den rot-weiß-roten Landesfarben geschminkt. Manche waren direkt von der Formel-1-Partyzone in Spielberg angereist, andere hatten sich eigens den Wecker gestellt, um das Spiel gemeinsam zu verfolgen.

Am 2. Juli wird wieder gemeinsam geschaut

Die Stimmung war ausgezeichnet. Die österreichischen Führungstreffer durch Marko Arnautovic und Marcel Sabitzer sorgten für großen Jubel. In der Schlussphase entwickelte sich die Partie zu einem Wechselbad der Gefühle. Der Anschlusstreffer Algeriens brachte nochmals Spannung, ehe Sasa Kalajdzic mit seinem Treffer die Qualifikation für das Sechzehntelfinale endgültig fixierte und für grenzenlosen Jubel sorgte.

Beim anschließenden Frühstück, das von Peter Walzl bereitgestellt wurde, sowie beim Frühschoppen wurde über das Spiel diskutiert und analysiert.

Das Feuerwehrhaus hat sich während der Fußball-Weltmeisterschaft erneut zu einem beliebten Treffpunkt für Fußballfans entwickelt. „Nachdem das Public Viewing bereits bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren sehr gut angenommen wurde, haben wir uns entschlossen, das Angebot auch bei der Weltmeisterschaft wieder auf die Beine zu stellen. Mit einem derartigen Zuspruch hätten wir aber nicht gerechnet“, so Temnitzer.

Die nächste Gelegenheit zum gemeinsamen Mitfiebern gibt es bereits am Donnerstag, 2. Juli. Dann wird im Feuerwehrhaus die Großleinwand aufgebaut, wenn Österreich um 21 Uhr gegen Spanien um den Einzug ins Achtelfinale kämpft.