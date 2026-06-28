Das nennt man dann wohl makellos: Ohne eine einzige Saisonniederlage hat der TSV Hartberg den Aufstieg in die 1. Tennis-Bundesliga geschafft. Am Samstag hätte den Oststeirern sogar eine 4:5-Niederlage beim TC Seebenstein gereicht, aber davon wollten Vladyslav Orlov (UKR), Riccardo Bellotti, Thomas Statzberger und Co nichts wissen. Nach drei Doppeln und sechs Einzeln stand ein 8:1-Sieg auf dem Spielbericht. Dementsprechend zufrieden war auch Playing-Captain Maximilian Steiner, der selbst zwei Siege beisteuerte: „Wir wussten, dass wir ein starkes Team haben, aber dass wir so souverän agiert haben, war dann doch überraschend.“ Der 29-Jährige blickte bereits in die Zukunft: „Wir möchten auch in der Bundesliga eine gute Figur machen und werden versuchen, die bestehende Mannschaft zusammenzuhalten und punktuell zu verstärken.“

Keinen Grund zur Freude gab es bei den Hartberger Frauen und den Männern des GAK. Beide Teams steigen in die Landesliga ab. Die Frauen der Athletiker konnten den Verbleib in der 2. Bundesliga sicherstellen.