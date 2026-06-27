Man kann es drehen und wenden wie man will, die Entscheidung der Wimbledon-Obrigkeit, Serena Williams im Einzel mit einer Wildcard auszustatten, spaltet die Tennisfamilie. Nachdem die bald 45-Jährige bereits im Doppel mit ihrer 46-jährigen Schwester Venus eine Freikarte erhalten hat, kehrt die Amerikanerin auch im 128 Teilnehmerinnen großen Single-Raster an die Stätte ihrer größten Erfolge zurück. Siebenmal im Einzel und sechsmal im Doppel konnte die ehemalige Weltranglistenerste im Tennis-Mekka triumphieren – herausragende Leistungen, die auf dem „Heiligen Rasen“ allerdings bereits 2016, also vor zehn Jahren ihr Ende fanden.

Den Nostalgikern wird das herzlichst egal sein. Ebenso wie die Tatsache, dass Williams ihr letztes Profimatch 2022 bei den US Open bestritten hat. Dies liegt nun auch bereits bald vier Jahre zurück – eine Zeitspanne, in der der Zahn der Zeit auch an der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin genagt und sich der Tennissport weiterentwickelt hat. Tatsachen, die an Williams‘ Ex-Trainer Rick Macci abprallen, ist der doch davon überzeugt, „dass Serena auf der Tour nach wie vor jede schlagen kann.“

Eine provokante Aussage, die der Coach in weiterer Folge allerdings relativiert: „Es würde mich nicht überraschen, wenn sie losziehen und ihre Gegnerinnen schlagen würde. Wird sie das Turnier gewinnen? Nein. Aber sie kann für Unruhe sorgen.“ Inwieweit Macci, der Williams in ihren Anfangsjahren zwischen 1991 und 1995 betreut hat, richtig liegt, wird sich spätestens am Dienstag weisen, wenn die 73-fache Turniersiegerin zum Auftakt auf Maya Joint, die aktuelle Nummer 53 im Computer, trifft.

Und es ist nicht auszuschließen, dass Williams, die jedoch über keine Matchpraxis verfügt, die Australierin mit ihrem starken Service und präzisen Grundschlägen, die gerade auf Rasen bestens zur Geltung kommen, ärgern, wenn nicht sogar schlagen kann. Trotzdem bleibt die Frage, warum die Organisatoren der mittlerweile zweifachen Mutter gegenüber britischen Hoffnungsträgerinnen, für die eine Wildcard ein enormes Sprungbrett bedeuten kann, den Vorzug gegeben haben. Aus rein sportlicher Sicht gibt es dafür keine Erklärung, aus rein kommerzieller Sicht freilich schon.

Böse Zungen betonen, dass die Grand Slams ohnehin Legenden-Bewerbe ausrichten würden und Williams dort besser aufgehoben sei. „Ich verstehe nicht, warum sie wieder zurückkommt und spielt. Sie hat keine Chance, das Turnier zu gewinnen und nimmt allen anderen die Aufmerksamkeit“, urteilte Ex-Wimbledonsieger und TV-Experte Michael Stich im Rahmen einer Pressekonferenz von Prime Video, das das Turnier heuer wieder übertragen wird.

Selbstvertrauen als Ass im Ärmel

Anders sieht es seine deutsche Kollegin Barbara Rittner: „Für das Damen-Tennis ist ihre Rückkehr gut. Vor allem, weil die Topspielerinnen aktuell nicht so funktionieren. Für Joint, für die es heuer noch nicht so gut gelaufen ist, wird es extrem schwer. Allerdings stellt sich die Frage, wie matchfit Serena ist? Ich hoffe, dass nachher nicht alle sagen: Warum hat sie sich das angetan?“ Auch Barbara Schett-Eagle, die für Prime im Einsatz sein wird, traut Williams einiges zu: „Vor allem, weil sie über ein unglaubliches Selbstvertrauen verfügt. Allerdings hat es mich überrascht, dass sie die Wildcard überhaupt angenommen hat. Doppel ist okay, aber Einzel nach vier Jahren Pause ist etwas anderes.“

Bleibt noch die Frage, wer die Favoritin auf den Turniersieg ist. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Prognosen kaum zuverlässig sind, haben doch die letzten neun Auflagen neun verschiedene Siegerinnen hervorgebracht. Die letzte Mehrfach-Siegerin? Richtig – Serena Williams.