Das „Land of the free“ feiert Jubiläum und die Grazer Oper gratulierte nicht mit einem leichten Sommerprogramm, sondern mit tiefschürfenden Beispielen originär amerikanischer Musik. Sowohl die berühmte Orchesterminiatur „The Unanswered Question“ von Charles Ives als auch Leonard Bernsteins Symphonie Nr. 2 „The Age of Anxiety“ lassen die europäischen Vorbilder hinter sich, auch wenn sich noch ein bisschen Mahler finden ließe. Während Ives die Frage nach dem Sein unbeantwortet lässt, überwindet Bernstein das „Zeitalter der Angst“ und findet zu einer spirituell untermauerten Apotheose.

Die US-Pianistin Claire Huangci interpretiert den virtuosen Klavierpart in Bernsteins Konzert-Symphonie mit perkussiver Vehemenz und melancholischer Entfaltung. Dass man Bernsteins Rarität mit einem Schlüsselwerk der Moderne zusammenbringt und in einen Kontext mit Antonin Dvořáks amerikanischer Symphonie „aus der neuen Welt“ setzt, zeigt eine gewisse programmatische Kompromisslosigkeit. Doch nicht nur die Ambition, auch die Qualität des Orchesters ist größer geworden: Verglichen mit der Dvořák-Interpretation, mit der die Grazer Philharmoniker die Saison 2011/12 beendet hatten, spielt man jetzt unter Dirigent Vassilis Christopoulos mindestens eine Liga höher. Auch wenn die Präzision nicht optimal war: Die Grazer Philharmoniker interpretieren einen solchen Klassiker mit Inspiration und ohne Fehlstellen. Besonders stark: die Holzbläser.