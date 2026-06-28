Wer den Kopf nach oben hob, konnte stutzig werden, wer auf der App „Flightradar24“ nachschaute erst recht: Seit einigen Tagen gibt es auffällige Flugbewegungen über der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt. Der Hintergrund: Aktuell werden hochauflösende Luftbildaufnahmen gemacht.

Und das gleich aus mehreren Gründen: Man dokumentiert Gebäude, Dächer und Freiräume, etwa um digitale 3D-Modelle der Stadt zu erstellen. Mit Kameras des Grazer Unternehmens Vexcel werden nicht nur Bilder aus der Vogelperspektive gemacht, auch Schrägluftbilder und Infrarotaufnahmen werden erstellt.

An diesem Flugzeug sind die Kameras installiert © Tim Foullois/Jetphotos

Dass die Befliegung gerade jetzt stattfindet, ist übrigens kein Zufall. Damit der aktuelle Vegetations- und Gebäudestatus bestmöglich dokumentiert werden kann, müssen Bäume vollständig belaubt sein. Gleichzeitig braucht es perfekte Flugbedingungen: wolkenlosen Himmel, klare Sicht und möglichst wenig Dunst. Erst wenn alles passt, kann die Kamera ihre volle Schärfe entfalten.

Keine Sondergenehmigung

Eine extra Genehmigung des Landes war für diese Flüge nicht notwendig. Das ist nur der Fall, wenn außerhalb von Flugplätzen gestartet bzw. gelandet wird. Sonst reicht der Weg über die Austrocontrol.