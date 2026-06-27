Vor gut zwei Wochen ist Enzo Diessl beim Training auf der Bahn schwer gestürzt. Nach der letzten Hürde knallte der Leibnitzer beim Abschlusstraining für die geplanten Bewerbe in Ostrava und in Doha im Rahmen der Diamond League auf die Bahn. Eine Schulterluxation wurde diagnostiziert, die Einsätze wurden schweren Herzens abgesagt. Doch nun hat sich Österreichs bester Hürdenläufer wieder zurückgemeldet – und das in eindrucksvoller Manier. Mit 13,26 Sekunden wurde er im stark besetzten Rennen über 110 Meter Hürden beim Boris-Hanžeković-Memorial in Zagreb Fünfter. Das gelang ihm mit der fünftschnellsten Zeit seiner Karriere. Zwar kam der Startschuss für den Leibnitzer überraschend schnell, doch er fand seinen Rhythmus.

Es war auch eine gute Probe für die am 1. Juli in Eisenstadt stattfindenden Austrian Open. Da wird der 22-Jährige das Feld anführen. Im Vorjahr entschied er den Bewerb für sich. Auf der Bahn in Eisenstadt lief er mit 13,17 Sekunden auch seine persönliche Bestzeit.