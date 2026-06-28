Wer holt sich Gold und darf für ein Jahr das begehrte Meistertrikot tragen? Die Frauen bestreiten ab 10.45 Uhr das Straßenrennen über 98,8 Kilometer und die Männer nehmen um 12 Uhr die 166,8 Kilometer lange Meisterschaftsdistanz in Angriff.

Mehr Radsport