Offiziell einem größeren Publikum vorgestellt hat Christian Kucher sein Versicherungsmaklerbüro in Spittal. Der 48-jährige Lurnfelder stieg vor knapp 30 Jahren in die Versicherungsbranche ein und lernte das Geschäft bei „Kaiser“, „Vero“ und AON von der Pieke auf. Zuletzt war der staatlich geprüfte Versicherungsmakler und gerichtlich beeidete Sachverständige in Führungspositionen, unter anderem bei der Aktuell-Gruppe, einem der größten Versicherungsvermittler Österreichs tätig, ehe er sich entschieden hatte, ein eigenes Maklerbüro zu gründen. Vor einem Jahr zog er mit der „Christian Kucher Versicherungsmakler GmbH“ auf den Rathausplatz 2/10 in Spittal.

Seine Ehefrau Karin Kucher übernahm die Verwaltung und Wirtschaftsrechtsstudent Luca Pertl das Vertragsmanagement. „Die Entscheidung, das Büro mit meinem Namen nach außen zu präsentieren, war die Richtige. Ich habe meine Berufung gefunden“, sagt Kucher, der alle Zielgruppen von Gewerbe und Industrie bis hin zu Selbstständigen und Privatkunden abdeckt. Qualität, Flexibilität, persönliche Ansprache und ein starkes Netzwerk zu allen großen österreichischen Versicherungen zählt er als Stärken auf.

Kucher war langjähriger Sprecher des Regionalforums Oberkärnten. Dabei handelt es sich um eine von der Industriellenvereinigung Kärnten mitorganisierte Initiative, die sich als Stimme der Wirtschaft und Industrie für die Region stark macht. Viele der Wirtschaftstreibenden kamen am Freitag auch zum Sommerfest, zu dem Kunden, Geschäfts- und Kooperationspartner sowie Freunde eingeladen waren.