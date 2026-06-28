Jetzt wird es so richtig ernst! Nur wenige Stunden, nachdem die größte Gruppenphase der WM-Historie mit den Partien Österreich gegen Algerien und Argentinien gegen Jordanien ihr Ende gefunden hat, beginnt bereits die K.o.-Phase. Co-Gastgeber Kanada eröffnet das Sechzehntelfinale heute (21 Uhr MESZ, Servus TV) gegen Südafrika.

Auf echten Heimvorteil können die Kanadier dabei allerdings nicht setzen: Die „Ahornblätter“ verspielten im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz Platz eins und damit auch das Recht, weiterhin in Kanada zu spielen. Statt Vancouver heißt es heute also Los Angeles für das Team von Trainer Jesse Marsch. Stürmer Tani Oluwaseyi sieht darin aber kein Problem. „Wir fühlen uns in feindlichen Umgebungen wohl“, sagt der 26-Jährige. „Ich würde nicht sagen, dass wir es bevorzugen, auswärts zu spielen, aber wir mögen diese Atmosphäre.“ Der Grund? „Es gibt uns eine Zusatzmotivation, wenn wir auswärts spielen. Wir wollen es den gegnerischen Fans dann umso mehr zeigen.“

Während die Kanadier schon vor dem abschließenden Gruppenspiel als Aufsteiger ins Sechzehntelfinale festgestanden haben, musste Südafrika bis zum Schluss kämpfen. Die WM-Gastgeber von 2010 überholten Südkorea mit einem 1:0-Sieg im letzten Spiel noch und dürfen sich nun mit den Kanadiern messen. Für beide Nationen ist es die erste Teilnahme an einer WM-K.o.-Phase überhaupt. Alles, was noch dazu kommt, wird wohl als Draufgabe gesehen. Genau das macht Südafrika, immerhin lediglich Nummer 60 der FIFA-Weltrangliste und somit 30 Plätze hinter den Kanadiern, so gefährlich. „Wir wollten die Gruppenphase überstehen“, sagt der 74-jährige Teamchef Hugo Broos. Der Sieg gegen Südkorea machte ihn zum ältesten Trainer, der jemals ein WM-Spiel gewonnen hat. „Es war voller Emotionen. Nicht nur wegen des Sieges. Sondern auch, weil es eines meiner letzten Spiele gewesen sein könnte.“ Das Karriereende ihres Trainers will „Bafana Bafana“, wie Südafrikas Team genannt wird, aber noch hinauszögern. Buchmacher sehen eine 78-prozentige Chance, dass Südafrika das Spiel verliert. Unterschätzen darf Kanada den Außenseiter allerdings nicht. „Man hat in ihrem Spiel gegen Südkorea gesehen, wie athletisch und qualitativ stark sie sind“, meint Marsch. „Wir müssen ihre Möglichkeiten, in den freien Raum zu kommen, begrenzen.“

Für den Sieger des Duells wartet im Achtelfinale der Gewinner der Partie Niederlande gegen Marokko und schon jetzt ist klar, dass sowohl Kanada als auch Südafrika diese Partie als Außenseiter bestreiten würden.