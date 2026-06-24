Spieltag zwei der Weltmeisterschaft ist Geschichte. Die ersten Mannschaften haben sich bereits fix für das Sechzehntelfinale qualifiziert, andere sind schon definitiv raus. 48 Spiele sind beim Turnier über die Bühne gegangen, in den Ausgaben vor der Erweiterung war nach derselben Anzahl an Partien bereits die Gruppenphase vorbei. 141 Tore sind bis zum Ende des zweiten Spieltags schon gefallen, mehr waren es nach 48 Spielen nach der Jahrtausendwende noch nie.

15 Tore, und damit jeder 9,4. Treffer, sind bisher nach der 90. Minute gefallen. Auch in Österreichs beiden Spielen gab es ein Tor in der Nachspielzeit. Marko Arnautovic traf gegen Jordanien in der 102. Minute per Elfmeter zum 3:1, Lionel Messi fixierte den 2:0-Erfolg Argentiniens in der 95. Minute. Einige Partien wurden erst nach Ende der regulären Spielzeit entschieden. Katar glich in der 94. Minute gegen die Schweiz aus, Ghana traf in der 95. Minute zum 1:0 gegen Panama und Deutschlands 2:1 gegen die Elfenbeinküste fiel in der 94. Minute. Beim 3:1-Sieg Frankreichs gegen den Senegal und dem 4:1 der Schweiz über Bosnien-Herzegowina fielen jeweils zwei Tore nach der 90. Minute. Somit machen sich die langen Nachspielzeiten bemerkbar. Aufgrund der festgelegten Trinkpausen und der vielen Wechsel gibt es kaum Spiele unter sechs Minuten Draufgabe.

Vor vier Jahren in Katar waren die Nachspielzeiten sogar noch länger, aufgrund der strengeren Regelauslegung waren Nachspielzeiten von zehn Minuten oder mehr keine Seltenheit. Dennoch fielen in den ersten 48 Spielen, also der gesamten Gruppenphase, „nur“ elf Tore in der Nachspielzeit und damit um vier weniger als in diesem Jahr. Außerdem trafen die Spieler generell viel seltener ins Tor, nur 120 Mal durften die Fans in der Vorrunde jubeln, somit fiel rund jedes elfte Tor in der Nachspielzeit. 2018 fielen 16 Tore in der Nachspielzeit und damit eines mehr als 2026. Bei insgesamt 123 Toren macht das jeden 7,7. Treffer in der Überspielzeit.

Während also vor acht Jahren mehr Tore nach der 90. Minute gefallen sind als in der diesjährigen Auflage, gab es nach 48 Spielen seit der WM 2002 nie mehr Tore. Am nächsten kommt der heurigen WM das Turnier 2014 in Brasilien, damals waren es 136 Treffer und damit nur fünf weniger als heuer. Sieben davon fielen damals in der Nachspielzeit. Das Turnier, das am meisten mit Toren geizte, war die WM 2010. In Südafrika fielen in der Gruppenphase nur 101 Treffer, vier Jahre zuvor in Deutschland waren es immerhin noch 117. 2002 in Japan und Südkorea trafen die Spieler sogar 130 Mal ins Netz. Dass die Nachspielzeiten mittlerweile weit länger dauern als noch in den vergangenen Jahren, sieht man an den Toren, die in dieser erzielt wurden. 2010 (vier), 2006 (sechs) und 2002 (drei) war der Wert nämlich viel niedriger als in den Jahren danach.