Anders als bei Österreichs ersten beiden WM-Partien in Santa Clara und Arlington wird es vor der Begegnung mit Algerien keinen organisierten Fanmarsch der rot-weiß-roten Fans geben. Nicht, weil man nicht wollte, aber weil keine passende direkte Route zum Arrowhead Stadium zur Verfügung steht. Entsprechend gilt die Devise, dass im Stadion der gewohnte Support aus der Kurve die ÖFB-Auswahl im entscheidenden Spiel um den Einzug in die K.o.-Runde beflügeln soll.

Bei Teamchef Ralf Rangnick und Konrad Laimer kommt die Rückendeckung von Seiten der mitgereisten Anhänger jedenfalls an. „Ich habe heute Früh sieben oder acht Männer aus Reutte in Tirol im Aufzug getroffen, die gestern von München aus über Seattle hierher geflogen sind und insgesamt 26 Stunden unterwegs waren“, erzählt Rangnick und zeigt sich beeindruckt, welchen Aufwand die Fans auf sich nehmen, um die Mannschaft auch fern der Heimat vor Ort zu unterstützen. „Das gibt es auch nur bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften.“

Aus organisatorischen Gründen wird es diesmal keinen Fanmarsch geben © Peter Altmann

Auch Laimer findet: „Schon Wahnsinn, wie viele Fans die weite Reise aus Österreich auf sich genommen haben, um uns zu unterstützen. Die Stimmung im ersten und zweiten Spiel war unglaublich“.

Rangnick gefällt speziell „der friedliche Umgang der Fans“ untereinander bei Großevents. Dies sei seiner Meinung nach teilweise ein großer Unterschied zum alltäglichen Ligabetrieb: „Das kennt man leider von verschiedenen Spielen der deutschen Bundesliga, auch aus der österreichischen ersten Liga und teilweise internationalen Spielen nicht immer so. Ich habe hier oder bei der Euro noch keinen einzigen Fall erlebt, wo es Schmähgesänge gegeben hat oder wo man sich feindselig verhalten hat. Es gibt keine Pyrotechnik. All diese Dinge finde ich großartig bei so einem Turnier.“

Es sei eine ganz andere Art der „herzlichen Unterstützung“ zu spüren, die auch bei den Spielern auf dem Feld so ankommen würde: „Da können sich die deutsche Bundesliga oder auch die österreichische erste Liga ein paar Scheiben davon abschneiden.“