Es sei zwar nur ein schwacher Trost für die verpasste WM-Teilnahme, aber für seine weitere Laufbahn werde es sich für Christoph Baumgartner noch als wertvolle Erfahrung herausstellen, trotzdem zur Endrunde nach Nordamerika gereist zu sein. Sei es als Hilfe im Führen einer Mannschaft oder später im Falle einer eigenen Trainerkarriere. Diese Überzeugung äußerte unlängst Co-Trainer Stefan Oesen.

Dass der 26-Jährige ein potenzieller Nationalteam-Kapitän der Zukunft ist, steht aufgrund seiner Qualität, Erfahrung und Führungsstärke außer Frage. Aber Trainer? Der Niederösterreicher ist sich aus heutigem Blickwinkel höchst unsicher, ob er wirklich diese Karriere nach der Karriere anstreben soll. „Ich glaube nicht, dass ich dieses Nomadenleben auch nach der Karriere noch möchte. Ich will lieber irgendwann sesshaft sein. Als Trainer ist das schwierig“, meint Baumgartner und schränkt seine Aussage umgehend mit einem breiten Grinser ein: „Vielleicht werde ich einmal Co-Trainer beim Nationalteam. Das wäre ein cooler Job.“ Wer weiß, vielleicht irgendwann einmal unter Teamchef Stefan Oesen.

Die Rolle als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam einzunehmen, war freilich ganz und gar nicht, wie sich Baumgartner noch Ende Mai sein erstes WM-Erlebnis vorgestellt hat. Aber nach der kurz vor der Generalprobe gegen Tunesien erlittenen Oberschenkelverletzung musste er gezwungenermaßen umdisponieren und holt aus seiner WM-Teilnahme auf eine andere Art das Bestmögliche heraus.

Einerseits was die eigene Reha betrifft, die selbstredend höchste Priorität genießt. Diesbezüglich sind die Fortschritte ermutigend. Auf flachem Terrain kann er die Krücken bereits weglassen und nur noch beim Bewältigen von Stiegen zu Hilfe nehmen. „Aber auch daran arbeiten wir. Ich bin sehr glücklich über die super Betreuung hier“, sagt der Leipzig-Legionär. Auch das Feedback der Ärzte sei sehr positiv. Um diese Verbesserungen zu erzielen, investiert Baumgartner auch die notwendige Arbeit. Zwar genoss auch er am freien Mittwoch einen Ausflug an den Strand, aber am Vormittag und am Abend schob er brav eine Trainingseinheit ein.

Vor dem Argentinien-Spiel richtete Christoph Baumgartner in der Kabine die letzten Worte an die Mannschaft © AFP

Andererseits versteht man durchaus, was Oesen gemeint hat, wenn man erlebt, wie Baumgartner in seiner Rolle aufzublühen scheint. „Alles Mögliche“ meint er selbst auf die Frage, welche Aufgabe er übernehme, in welcher Form er unterstützend agiere. „Ich weiß, was in ihren Köpfen der Jungs abgeht, wie sie sich fühlen. Gerade den Jungs, die vielleicht gerade eine schwierigere Phase haben, weil sie ein bisschen hinten dran sind, versuche ich zu helfen.“ Darüber hinaus bringt sich Baumgartner aus Spielersicht in die Matchvorbereitung ein: „Ich versuche mir Gedanken zu machen, was uns während der Spiele helfen kann.“

Vor dem Aufeinandertreffen mit Argentinien übernahm er die letzte Ansprache in der Kabine: „Das macht oft David Alaba, in dem Fall war ich es. Es ist gut, wenn da Abwechslung drinnen ist, damit die Jungs nicht immer die gleichen Stimmen hören.“ Als persönlich schwierig erweist sich lediglich die Aufwärmphase im Stadion: „Weil du dir da vorstellst, wie es wäre. Aber im Spiel und auch in der Zeit abseits davon kann ich sehr viel lernen und Zeit mit meinen Freunden verbringen. Das ist mir enorm wichtig.“

Christoph Baumgartner wird auch als „Außenminister“ des ÖFB-Teams bei offiziellen Terminen eingesetzt © GEPA

Bei der Niederlage gegen den Weltmeister habe man eine ordentliche Leistung geboten, die gegen einen Gegner solchen Kalibers manchmal trotzdem nicht reiche. In solchen Matches wäre ein perfekter Tag gefragt. In Zusammenhang mit den Südamerikanern würde man meist nur über deren Offensivpower sprechen: „Aber sie sind einfach eine wahnsinnig gut organisierte Mannschaft. Wie sie verteidigen, ist ein wenig mit Atletico Madrid zu vergleichen. Man redet gerne, dass Lionel Messi nichts macht, aber die anderen Neun sind sensationell gegen den Ball.“

Mit Algerien würde nun eine sehr gute Mannschaft warten. „Ich kenne viele Jungs aus der Bundesliga. Vor allem Ibrahim Maza ist ein außergewöhnlicher Spieler, echt ein Talent.“ Der 58-fache Internationale ist sich sicher, dass das ÖFB-Team in Kansas City eine absolute Topleistung hinlegen müsse: „Wenn wir griffig und aktiv sind, können wir ihnen mit unserer Art und Weise schon weh tun.“

Christoph Baumgartner fungiert als Bindeglied der Mannschaft zum Trainerteam um Teamchef Ralf Rangnick © APA

Einen absoluten Gewinn stellt Baumgartners WM-Reise auch in Sachen Kommunikation dar. Er verfügt in seinem unabsichtlichen „Nebenjob“ eine angeborene Gabe als Sprachrohr, die vielleicht nicht jeder mit sich bringt. So moderiert er auch gekonnt die Frage weg, wer ihm bisher als sein eigener Zehner-Ersatz am besten gefallen habe.

Gegen Argentinien kam die Aufgabe Paul Wanner zu: „Paul hat ein sehr gutes Spiel gemacht, war sehr aktiv, hat viele Ballaktionen gehabt.“ Gegen Jordanien lief noch Konrad Laimer im offensiven Mittelfeld auf: „Konni interpretiert das natürlich ganz anders. In diesem Spiel war auch anderes gefordert. Aber ich will das gar nicht so mit mir vergleichen, weil es unterschiedlichen Spielertypen sind. Jeder interpretiert das so, wie er es macht.“