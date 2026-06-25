Rund ein halbes Jahr nach dem Spiel saß die hochverehrte Reporter-Legende Robert Seeger gemeinsam mit seinem deutschen Kommentatoren-Kollegen Eberhard Stanjek in einem TV-Studio. Gemeinsam reflektierten sie, wie es denn gewesen sei, dieses Fußball-Spiel live in die Haushalte der jeweiligen Heimat zu übertragen, das alles war, nur kein normales Fußball-Spiel. Auch mit einigen Monaten Abstand echauffierte sich der ORF-Mann über die „Provokation“, die diese Partie darstellte. Schon im Live-Kommentar fiel die Einordnung überdeutlich aus.

Aus heutiger Sicht und mit dem Abstand von mehr als vier Jahrzehnten ist es durchaus interessant, den damaligen Einschätzungen der beiden „Erstinformanten“ zu lauschen. Spätestens Mitte der zweiten Spielhälfte habe er bemerkt, dass „irgendetwas nicht stimmen kann.“ Ehe man dies auch in aller Deutlichkeit on air formuliert, sollte man sich seiner Sache sicher sein. Seegers Eindruck, dass er Zeitzeuge einer Farce wurde, täuschte ihn nicht. Seine Aufgabe wurde es, als Erster auszusprechen, was sich vermutlich auch die meisten Zuschauer dachten, als sie Österreich bei der WM 1982 in Spanien mit 0:1 gegen Deutschland verlieren sahen. 90 teils quälende Minuten, die als „Schande von Gijon“ in die Fußball-Geschichte eingehen sollten.

Dieses Kapitel der rot-weiß-roten Fußball-Historie ist dieser Tage wieder in aller Munde. Einerseits, weil es im dritten Gruppenspiel der WM 2026 gegen Algerien geht. Die Nordafrikaner waren 1982 die Leidtragenden, weil durch dieses Ergebnis sowohl Deutschland als auch Österreich den Aufstieg aus der Gruppe schafften, sie aber die Heimreise antreten mussten. Die DFB-Auswahl musste gewinnen, die ÖFB-Elf konnte sich eine knappe Niederlage erlauben. Eine Einladung, die beide Parteien dankend annahmen.

Andererseits ist Algerien gegen Österreich in der Gegenwart das letzte Gruppenspiel dieser Vorrunde. Beide Kontrahenten wissen beim Anpfiff also genau, was es benötigt, um den zweiten oder dritten Platz zu belegen. Kein Wunder, dass schon voreilig die „Schande von Kansas City“ in den Raum gestellt wird, noch ehe überhaupt eine beschämende Darbietung geboten werden konnte.

Nun sollte man bei einer Bewertung der damaligen Ereignisse zumindest so weit differenzieren und anerkennen, dass man im Glauben, etwas Gutes für seine Nationalmannschaft und somit für sein Land zu tun, in die Falle tappen kann, sich auf einen Nichtangriffspakt einzulassen. Nachdem das Spiel flott begonnen und Horst Hrubesch die Deutschen mit 1:0 in Führung gebracht hatte, überkam die einen die Angst, im Falle eines Ausgleichs auszuscheiden, und die anderen, im Falle einer höheren Niederlage dasselbe Schicksal zu erleiden. Mehr hat es nicht gebraucht für die Dynamik, sich nicht mehr weh zu tun. Irgendwie sogar menschlich. Die Umsetzung, spontan auf allzu offenkundigen Alibi-Fußball und ein Ballgeschiebe zu setzen, lässt sich indes nur als wenig clever bezeichnen.

Dass es bereits im Vorfeld eine Absprache gab, verneinen beide Seiten bis heute. Aber Herbert Prohaska berichtete in der APA von Unterredungen mit den Deutschen kurz vor Beginn des zweiten Durchgangs: „Es ist gesagt worden, wir müssen nichts mehr ändern, weil das Ergebnis beiden reicht, und dann ist dieses unsagbare Spiel rausgekommen.“ Der damalige Mittelfeld-Regisseur weiter: „Ich bin nicht stolz darauf, und ich glaube auch kein anderer. Für den Erfolg bist du oft bereit, Sachen zu machen, die nicht so gut ankommen.“

So nachvollziehbar der Impuls, für den Erfolg die Regeln des Fairplays ein wenig zu dehnen, sein mag, unterschätzten die Beteiligten offenkundig, wie sehr die Vorgehensweise nicht nur in Algerien für Wut sorgte. Damals gab es den Begriff „Shitstorm“ für die folgenden Unmutsäußerungen so noch nicht, aber Gefallen haben sich die Spieler damit bestimmt keinen getan. Auch wenn Hans Krankl heute noch schwört, dass die Begegnung 1:1 ausgegangen wäre, wenn er in der 90. Minute den Ball im Strafraum bekommen hätte, kann nur Walter Schachner glaubhaft versichern, ahnungslos gewesen zu sein.

Seeger brachte schon bei seinem damaligen Auftritt die Anekdote an, dass der steirische Stürmer aufgebracht zur Trainerbank gerannt sei und sich beschwerte, dass er keine Bälle in den Angriff bekomme. Die Coaches hätten ihm zu verstehen gegeben, er möge doch bitte eine Ruhe geben, er sehe doch, was passiert. Schachner bestätigt, dass er als Einziger nichts von der Unterredung während der Pause mitbekommen habe, weil er zu früh aus der Kabine auf den Platz gegangen sei: „Ich war angefressen, weil wir so destruktiv gespielt haben. Man will ja ein Tor schießen. Hans Krankl hat in der zweiten Hälfte fast schon Libero gespielt.“

Aufgebrachte algerische Zuschauer winkten mit Geldscheinen © IMAGO

Schachner plädiert jedoch dafür, Verständnis für beide Mannschaften zu haben. Algerien hätte in derselben Situation das Gleiche gemacht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die FIFA versuchte solchen Szenarien hinkünftig einen Riegel vorzuschieben, indem sie die abschließenden Gruppenspiele seither parallel ansetzte. Durch die Wiedereinführung des Aufstiegs einer gewissen Anzahl der Gruppendritten ist etwaigen stillschweigenden Absprachen jedoch wieder Tür und Tor geöffnet.

Ein Resultat, das seinen Weg in die Geschichtsbücher fand © imago sportfotodienst

Wie groß die Gefahr dafür in Kansas City ist, wird sich erst weisen, wenn alle Informationen in Sachen Ausgangsposition bekannt sind. Man darf jedoch so oder so sehr zuversichtlich sein, dass der ÖFB der Gegenwart kommunikativ deutlich cleverer als damals ist. Wenn man es druckreif verharmlosen möchte, fiel 1982 die Reaktion von Österreichs Delegationsleiter Hans Tschak rassistisch, beschämend und unfassbar peinlich aus – daran gab es weder damals noch heute einen Zweifel.

Der Funktionär schimpfte nämlich: „Natürlich ist heute taktisch gespielt worden. Aber wenn jetzt deswegen hier 10.000 Wüstensöhne im Stadion einen Skandal entfachen wollen, zeigt das doch nur, dass die zu wenig Schulen haben. Da kommt so ein Scheich aus einer Oase, darf nach 300 Jahren mal WM-Luft schnuppern und glaubt, jetzt die Klappe aufreißen zu können.“