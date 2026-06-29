Kaum Wolken am Himmel, dafür aber vermehrt Flugzeuge und Hubschrauber des Bundesheeres: Die letzten Wochen waren sie häufig über dem Ennstal zu sehen und vor allem auch zu hören. „Mittlerweile fliegen die Eurofighter fast täglich. Auch Hubschrauber höre ich andauernd“, berichtete etwa eine Bewohnerin aus dem Raum Admont am vergangenen Mittwoch.

Auch auf Facebook wunderten sich einige Ennstalerinnen und Ennstaler über den dichten Flugverkehr, vor allem die Hubschrauber zogen Aufmerksamkeit auf sich. Auf Nachfrage informierte das Bundesheer, dass von 15. bis 26. Juni die „Übungsphase Grüne Welle“ mit Hubschraubern und Spezialkräften stattfand. Außerdem lief von 8. bis 19. Juni heuer ein Überschalltraining der Eurofighter.

Günstige Lage im Ennstal

„Wir haben den Transport von Soldaten mit Hubschraubern trainiert. Es geht darum, dass wir sie im Ernstfall schnell von A nach B und aus unsicheren Bereichen bringen können“, erklärt Christoph Jakob vom Jagdkommando die Hintergründe der „Übungsphase Grüne Welle“. Das sei wichtig für die militärische Landesverteidigung sowie die Sicherheit in und an der Grenze zu Österreich. Das Ennstal liege mit dem Fliegerhorst in Aigen sehr günstig, was die Infrastruktur betreffe.

Entgegen dem Empfinden der Anwohner wird aber nicht mehr geflogen und geübt als in den Jahren zuvor, wie Dietmar Deutsch von der Pressestelle des steirischen Bundesheers klarstellt. Vergangenen Mittwoch seien auch keine Eurofighter über dem Ennstal unterwegs gewesen, sondern „normale Flächenflugzeuge”.

Trainieren für den Ernstfall

Generell gibt es laut Deutsch ein fixes Flugkontingent pro Jahr, das nicht überschritten werden darf. „Die Zeiten für die Übungsflüge sind klar geregelt, müssen bei der Austro Control angemeldet und auch den Behörden vorab mitgeteilt werden“, erklärt Deutsch. Es liege dann an den Bezirkshauptmannschaften und den Gemeinden, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren.

„Piloten trainieren unter realen körperlichen Belastungen, welche im Simulator nicht dargestellt werden können. Nur so kann eine funktionierende Luftraumüberwachung sichergestellt werden“, sagt Deutsch. Es gehe auch darum, dass die Piloten genug praktische Flugzeiten sammeln, damit sie ihre Lizenzen behalten.

Kritik von Anwohnern

Viele Anwohner stört vor allem der Lärm, den die Übungsflüge verursachen. Eine vorgeschriebene Mindestflughöhe soll den Geräuschpegel möglichst gering halten, informiert Deutsch. Was das Überschalltraining der Eurofighter betrifft, liege die Flughöhe beispielsweise zwischen 12.500 und 15.200 Metern Höhe, wie das Bundesheer online informiert. Außerdem finden diese Trainingsflüge nur zwischen 8 und 16 Uhr statt, an den Wochenenden wird nicht geflogen.

Nicht nur der Lärm, auch die Kosten der Bundesheer-Übungen werden von Anwohnern kritisiert und hinterfragt. Konkrete Zahlen, wie viel so ein Trainingsflug kostet, nennt Deutsch nicht. Alle Übungen seien aber fix im Regelbudget des Bundesheeres eingeplant.

.