1,88 Meter groß, 27 Jahre alt, geboren und geschult in Italien, Nationalspieler Albaniens, Bundesliga-Torschützenkönig 2022: Giacomo Vrioni ist zurück in Österreich. Und das nach einem gemeinsamen Jahr in Tirol beim WAC wieder unter Thomas Silberberger. Vrioni, der sechs A-Länderspiele für sein Land in den Beinen hat, schoss sich einst mit 19 Toren zum Schützenkönig in Österreich. Jetzt will er nach nicht immer einfachen Zeiten bei New England, Montreal (beide MLS) und Cesena (Serie B) wieder an seine alte Stärke anknüpfen.

„Ja, Thomas Silberberger war einer der Hauptgründe für meinen Wechsel. Wir waren auch nach der gemeinsamen Zeit immer in Kontakt“, verrät der Offensivmann, dem die heimische Liga liegt: „Mir taugt diese Liga wirklich, ich habe sie als sehr attraktiv wahrgenommen. Denn es herrscht ein guter Mix: Einerseits spielen hier viele tolle Talente, andererseits standhafte Routiniers.“

Vrioni, der selbsternannter „Naturbursche“ ist und sich deshalb in Wolfsberg schnell gut zurechtgefunden hat, lernte in der Jugend und teils als Ergänzungsspieler im A-Team von Juventus Turin wirklich von den Größten ihrer Zunft. „Wo soll ich anfangen, da waren so gute Spieler. Allen voran natürlich Cristiano Ronaldo, der war der Beeindruckendste. Aber auch Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Paolo Dybala, Miralem Pjanic, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Douglas Costa oder Matthijs de Ligt“, schwelgt er in Erinnerungen. Was man da vor allem mitnehmen kann? Vrioni: „Was es heißt, ein Profi zu sein! Jeden Tag am Maximum zu trainieren, dann aber auch auf seinen Körper zu schauen, gut zu regenerieren, sich richtig zu ernähren usw. Und natürlich ringen einem das Talent und die Qualität, die diese Spieler haben, einfach auch Respekt ab.“

Liga, Cup, Nationalteam: Was Vrioni erreichen will

Der Glamourfaktor ist hierzulande natürlich nicht ganz so hoch, die Ziele allerdings schon. „Ich bin hierher gekommen, um mit dem Team wieder die bestmögliche Ausgangslage in der Liga aber auch im Cup-Bewerb zu erlangen. Außerdem will ich mich mit guten Leistungen auch wieder für das Nationalteam aufdrängen.“