Zweite Trainingswoche, zweites Testspiel für den WAC: Am Samstag (17.30 Uhr) laufen die Wölfe im steirischen Ligist auf Probe gegen den ungarischen Erstligisten Nyíregyháza Spartacus FC. „Ich bin mit der Truppe sehr zufrieden, auch alle Neuen haben sich gut eingefügt“, sagt Trainer Thomas Silberberger, der angesprochen auf den Fitnesszustand sagt: „Es haben nur ein paar Spieler kleinere Wehwehchen, die sind normal. Für die Körper ist es bei der Hitze natürlich herausfordernd, wenn man zweimal am Tag auf dem Platz trainiert.“

Weiters startet die intensive Suche nach dem Kapitäns-Nachfolger vom nach Krakau abgewanderten Dominik Baumgartner. „Am Ende werde ich das entscheiden, weil nach meiner Vorstellung ist der Kapitän der verlängerte Arm des Trainers“, so Silberberger, der verrät: „Jedes Testspiel bekommt ein anderer die Schleife, ich werde das beobachten.“

Weiter warten auf den Millionendeal um Thierno Ballo

Und sonst? Wenn sich bis Montag kein Käufer für Thierno Ballo findet, wird der abwanderungswillige Flügel am Montag vorerst ins Training einsteigen.