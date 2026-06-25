Im Vorjahr schüttelten einige Fußballbeobachter heftig den Kopf, als der fürs Nationalteam gehandelte Austria-Überflieger Dominik Fitz für nur zwei Millionen Euro von Favoriten nach Minnesota in die MLS wechselte. Und das als Alternative zu WAC-Mann Dejan Zukic, der absagte, nachdem die Klubs schon über vier Millionen Ablöse vereinbart hatten. Sowohl die niedrige Summe als auch die Wahl der Liga verblüfften dann bei Fitz. Wohl zurecht, denn nach nur zehn Pflichtspielen, zwei davon für die zweite Mannschaft, will Fitz unbedingt aus den USA weg.

In den deutschsprachigen Raum, wo wiederum wohl nur die heimische Liga infrage kommt. Als Legionär in Deutschland oder der Schweiz hat sich Fitz mit dem MLS-Engagement nicht wirklich aufgedrängt. Eine Austria-Rückkehr war vor allem von der Spielerseite angestrebt worden. Die hätten die finanziell immer wieder in Probleme verwickelten Violetten aber erst einmal finanzieren müssen, sagten ab, da man noch zwei Offensive zuerst für Geld gehen lassen wolle. Unter anderem Johannes Eggestein, für den allerdings nichts auf dem Tisch liegt, wie aus dem Umfeld zu vernehmen ist.

Auch beim WAC müsste vorher noch einer gehen

So kam es zum Umdenken in Richtung WAC, der ja Zukic abgab. Aber noch Thierno Ballo im Klub hat, der weg will. „Noch ist er aber da, das müssen wir uns anschauen“, sagt Trainer Thomas Silberberger, der schon weiß: „Zwei Alternativen im offensiven Mittelfeld brauchen wir noch.“ Also beschäftigt man sich doch mit Fitz? „Einem guten Spieler bin ich nie abgeneigt, es ist aber ruhig, in den nächsten Tagen wird sich sicher nichts tun“, so Silberberger, der auch noch andere Spieler im Auge hat.