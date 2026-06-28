30 Jahre lang war Ernst Huber Hausarzt in Weißenbach an der Enns, nun trat er in den Ruhestand (wir berichteten). Für seine wertvolle Arbeit wurde ihm kürzlich im Rahmen einer großen Feier von Bürgermeister Armin Forstner die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde St. Gallen verliehen. Und zwar im Rahmen des Konzertes der Trachtenmusikkapelle Weißenbach an der Enns unter der Leitung von Kapellmeister Dieter Moser.

Passend, machte sich Huber doch auch als Musiker mit seiner Band „Broadlahn“ weit über die Grenzen des Bezirkes hinaus einen Namen. Seine Ordination wird aber nicht verwaist, mit Wolfgang Scheidl hat er einen Nachfolger gefunden, der genauso wie Huber die Praxis mit seiner Frau weiterführen wird.