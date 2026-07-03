„Quellen werden versiegen, Grundwasser sinkt ab, Bergwasser läuft aus. Genug ist genug“, erläutern die neun Vertreter der Bürgerinitiative (BI) „Retten wir die Möll“ ihren Zuhörern und blicken in die Runde. Ihnen gegenüber sitzen Landeshauptmann Daniel Fellner, Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger und Kelag-Vorstand Reinhard Draxler sowie Peter Marcher-Lepuschütz (Kelag-Projektleiter) und Christian Rupp (ebenfalls von der Kelag). Vergangene Woche machte sich die BI auf den Weg nach Klagenfurt zur Landesregierung. Der Grund für ihren Besuch war das geplante und umstrittene Schwallausgleichskraftwerk Kolbnitz.

Ehe sie den Heimweg antraten, übergaben sie den Gesprächspartnern ein Positionspapier. Darauf stehen sämtliche Forderungen der BI, wie beispielsweise die Optimierung der Kraftwerksgruppe Fragant, das Verbleiben der Wasserbezugsrechte in Kärnten und der Erhalt der Wasserversorgung über Generationen und einige mehr. „Herrn Draxler ist offenbar die energiewirtschaftliche Bedeutung des Mölltals nicht bewusst, da er betonte, dass jeder, auch alle Mölltaler, einen Beitrag zur Energiewende leisten muss“, beklagt die BI. „Wir befinden uns mitten im Prozess der Energiewende. Andere Staaten präsentieren innovative Lösungen zur Energiegewinnung. Die Kelag hingegen hält an konservativen Energieprozessen fest und opfert dafür unsere Wasserressourcen“, lautet der Vorwurf.

Die strichlierte Linie zeigt den Verlauf des unterirdischen Stollens © Kelag

Konstruktiver Austausch

Laut der BI gebe es innovativere und ökologischere Projekte. Diese wurden ebenfalls auf dem Positionspapier niedergeschrieben. „Wir schlagen vor, das Kraftwerk Gößnitz als Laufkraftwerk mit Batteriespeicher zu nutzen. Eine Lösung für die Schwall-Sunk-Problemantik beim Kraftwerk Außerfragant wäre eine Kombination von Ausgleichsbecken und Batteriepark, die den Schwall entsprechend den Wasserrahmenrichtlinien abgeben und Spitzenstrom liefern. Weitere Batteriespeicher könnten kärntenweit installiert werden, was die dezentrale Versorgung stärkt und zur Netzstabilisierung beiträgt. Ein Pumpspeicherkraftwerk Wurtenboden mit etwa 200 Megawatt würde eine signifikante Leistungssteigerung bedeuten“, ist die BI der Meinung.

Der Austausch sei wichtig und konstruktiv gewesen, fassen Fellner und Lagger-Pöllinger zusammen. „Uns war es ein Anliegen, die Bürgerinitiative und die Kelag zusammenzubringen, damit Sorgen offen angesprochen und Fragen diskutiert werden können.“ Man habe großes Verständnis dafür, dass die Mölltaler ihren Lebensraum schützen wollen. „Wenn die Sorge besteht, dass Quellen versiegen oder sich die Wassersituation verändert, dann müssen diese Bedenken ernst genommen werden“, versprechen sie. Das Land habe in diesem Verfahren eine klare Rolle: „Wir handeln als Behörde und führen das UVP-Verfahren objektiv auf Basis der vorliegenden Unterlagen durch. Gleichzeitig sehen wir uns aber auch als Vermittler und Brückenbauer. Deshalb ist es wichtig, dass die Kelag die Anliegen der Bürgerinitiative aufnimmt und sich intensiv damit auseinandersetzt.“

Landeshauptmann Daniel Fellner © APA/Wolfgang Jannach

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger © Markus Traussnig

„Es herrschte ein wertschätzendes Gesprächsklima“, bestätigt Draxler. Angesprochen darauf, dass es laut der BI innovativere Alternativen gebe, antwortet der Kelag-Vorstand: „Die von den sechs Bürgermeistern in Auftrag gegebene, unabhängige Variantenstudie von Franz Greimel ist zu dem Schluss gekommen, dass die Variante der Kelag ökologisch die beste Lösung darstellt.“

Das Projekt Kolbnitz habe zwei Nutzen, die im öffentlichen Interesse seien, so Draxler: „Es verbessert den ökologischen Zustand der Möll, wie auch Herr Greimel in seiner unabhängigen Variantenstudie ausgeführt hat. Und es können pro Jahr zusätzlich rund 100 Millionen Kilowattstunden Strom aus Wasserkraft erzeugt werden. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Tatsache, dass Kärnten pro Jahr rund eine Milliarde Euro für den Import fossiler Energie ausgibt.“