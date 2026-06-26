„15 Hitzetage hat es in Lienz heuer gegeben, heute folgt der 16.“, verweist der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf die Daten von GeoSphere Austria. Die Mobilitätsorganisation fordert daher, dass bei Parkplätzen mit mehr als 30 Abstellplätzen verpflichtend Maßnahmen wie Entsiegelung und Begrünung zu setzen sind, um die lokale Hitzebelastung zu reduzieren.

Das Land Tirol gibt umfassende Informationen aus, wie die Bevölkerung mit der großen Hitzebelastung in den kommenden Tagen umgehen soll. GeoSphere Austria weitete die orange Hitzewarnstufe (zweithöchste Stufe) auf alle Bezirke Tirols aus.

Land appelliert an Eigenverantwortung

In den nächsten Tagen sind Temperaturen deutlich über 30 Grad Celsius zu erwarten – mit Spitzen von bis zu 37 Grad am Samstag in den Tallagen und dem Ballungsraum Innsbruck. Aufgrund anhaltender Trockenheit während der aktuellen Hitzeperiode herrscht erhöhte Waldbrandgefahr. Das Land rät zu besonderer Vorsicht und appelliert an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. In Osttirol gehen die Temperaturen ab Montag wieder leicht auf 31 bis 32 Grad zurück.

Speziell für ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere sowie Personen mit gesundheitlichen Vorbelastungen stellen anhaltend hohe Temperaturen eine Gefahr dar. Das Land Tirol erinnert an wichtige Maßnahmen zum Schutz vor der Hitze. Tipps zum Umgang mit Hitze sind unter www.tirol.gv.at/hitze nachzulesen.

Broschüre zum Thema Hitze und Sport

„Hitze darf nicht zum Gegenspieler des Sports werden. Bewegung bleibt gesund und wichtig, zugleich braucht sie an heißen Tagen die richtigen Rahmenbedingungen. Mit einer neuen Informationskampagne bieten wir Vereinen, Trainerinnen und Trainern sowie Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportlern einfache Maßnahmen, um sicher durch den Sommer zu kommen“, informiert Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth. Parallel zur aktuellen Hitzeperiode werden während der nächsten Wochen über verschiedene Medienkanäle Informationsvideos mit GesundheitsexpertInnen und SportmedizinerInnen veröffentlicht. Die Beiträge beschäftigen sich unter anderem mit den Themen Laufen bei Hitze sowie sicheren Trainingsmöglichkeiten im Freizeitsport.

Wolfgang Schobersberger, Direktor des Instituts für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus (ISAG), wirkte bei der Hitze-Kampagne des Landes Tirol mit: „Sport ist auch im Sommer gesund – kann bei Hitze aber schnell zur Belastung werden. Intensive Sporteinheiten sollten in die frühen Morgen- oder Abendstunden verlegt werden. Wer bei großer Hitze trainiert, muss außerdem ausreichend trinken, die Belastung an die Temperaturen anpassen und die Signale seines Körpers wie Kopfschmerz, Schwindel und Übelkeit ernst nehmen“, empfiehlt Schobersberger.

1600 Trinkwasserstellen in Tirol

Um auch unterwegs ausreichend trinken zu können, bietet das Trinkwassermapping Tirol eine digitale Übersicht von öffentlichen Trinkwasserbrunnen in ganz Tirol. Nach dem Start vor knapp einem Jahr sind mittlerweile mehr als 1600 Trinkwasserstellen in allen Bezirken online erfasst und können über die interaktive Karte gefunden werden. 108 Trinkwasserstellen gibt es im Bezirk Lienz.

Schulen sollen flexibel reagieren

Auch Bildungsdirektion Tirol gab ein Maßnahmen-Paket an Schulleiter und Pädagogen aus, wie man die Hitzewelle gut bewältigen kann. Sie empfiehlt, dass Schulen mit Augenmaß, pädagogischer Verantwortung und organisatorischer Flexibilität handeln.