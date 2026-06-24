Nach acht Hitzetagen im Mai hat Kärnten und Osttirol im Juni - seit vergangenen Donnerstag - die zweite Hitzewelle dieses Jahres erfasst. Den sechsten Tag in Folge stieg das Thermometer am Dienstag bereits über die 30 Grad-Marke. Und das stabile Hochdruckgebiet, das von Nordafrika aus ganz Europa, von Frankreich über Mitteleuropa bis nach Dänemark im Norden erfasst hat, werde laut aktuellen Wettermodellen bis in den Juli hinein anhalten.

„Am Dienstag und Mittwoch gibt es teilweise noch Gewitterneigung, etwa über der Gurktaler Alpe, der Koralm und der Pack. Ab Donnerstag wird das Hoch immer stabiler, es wird immer heißer und die Luft trockener“, sagt Paul Rainer, Meteorologe der GeoSphere Austria.

Höhepunkt der Hitzewelle

Der Höhepunkt der Hitze in Kärnten und Osttirol sei demnach noch lange nicht erreicht: „Am Mittwoch werden es 32 Grad, am Donnerstag geht es bereits in Richtung 35 Grad, bevor sich am Wochenende die Hitze nochmals verschärft“, sagt Rainer. In Kärnten erwartet die GeoSphere am Sonntag 37 Grad, vielleicht sogar mehr: „Der Juni-Rekord stammt aus dem Vorjahr. 38,3 Grad wurden in Feistritz und 37,9 Grad in Klagenfurt am 26. Juni 2025 gemessen. Schon heuer könnte dieser Rekord am Sonntag wieder fallen“, glaubt Rainer.

Um das Wiener Becken rechnet man am Sonntag sogar mit über 40 Grad: „Möglich wäre das auch bei uns, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Der heißeste Tag Kärntens wurde 2013 mit 39,9 Grad in Dellach im Drautal registriert, allerdings war das an einem Augusttag“, sagt Rainer.

Längste Juni-Hitzewelle

Der kommende Sonntag werde aber mit Sicherheit den zehnten Hitzetag in Folge markieren. Erst letztes Jahr erfasste die bisher längste Juni-Hitzewelle Kärnten. An 15 Tagen wurden in Klagenfurt mehr als 30 Grad gemessen. Gleich viele Tage lang wurde in St. Andrä geschwitzt. Den absoluten Rekord in Kärnten hält seit 2025 aber Ferlach: „Vom 18. Juni 2025 weg wurden insgesamt 19 Hitzetage in Folge gezählt.“ 13 Tage dauerte die bisher längste Hitzewelle Osttirols aus dem Jahr 2018.

Einige dieser Rekorde werden mit großer Wahrscheinlichkeit heuer fallen: „Zumindest bis Anfang Juli wird das Hoch stabil bleiben. Die früheste kleine Abkühlung sehen die Modelle ab Mittwoch, dem 1. Juli, da wären wir beim 13. Hitzetag in Folge. Allerdings reiche bereits eine kleine Verschiebung der kälteren Luft aus dem Osten und die Hitze bleibt uns in Kärnten und Osttirol ohne Verschnaufpause noch länger erhalten“, sagt der Meteorologe. Zumal der Mittwoch wohl nur eine kurze Unterbrechung der 30-Grad-Tage bringen würde, auch danach werde es wohl heiß bleiben.